Imala je Zvezda napad za pobedu, promašila dva šuta, a u studiju Arene Sport po završetku utakmice svoje utiske izneo je legendarni trener Vlade Đurović.

Đurović je istakao kako je Ebuka Izundu trebalo više da igra i o tome smo već pisali, ali je i dodatno analizirao meč koji mu je jako teško pao.

- Moglo je da se dobije, bila je prilika na kraju, Nvora promaši onako težak šut. Bilo je šest sekundi, imalo je vremena, trebalo da ide do kraja, svirali bi faul. Lopta se odbila do Mekintajera, šutira čovek i promaši. I opet ubaci posle, ali je kasno. Maler, nije bilo sreće. Čime možemo da budemo zadovoljni, željom, stvarno su se borili, vratili se sa devet razlike, pa vodili sa +4, ali malo razigranih igrača. Nvora je bio fantastičan, posle kad se ohladi malo je slabiji. Mislim da nije nijedan šut šutirao, da je bio nerezonski. Očekivao sam više od Batlera, treba da šutira bolje trojke, samo 2/8 je imao, to je malo. Jedan od retkih igrača koji nije u formi je Moneke, imao je mnogo minuta i nije bio on tako loš. Promašio je zakucavanje. Ne ide ga karta, trudi se - rekao je Đurović, pa dodao:

- Mekintajer ulazi pomalo u krizu, ne igre i grešaka, ne može da da koš. On je dao dva poena. Pogledajte za koliko minuta, neverovatno. Ušao je u krizu, daje asistencije, ne greši, ne gubi lopte u driblingu, sve je to u redu, ali ne može da da koš. Potreban je taj koš. Makabi je mnogo grešio u početku, a rezultat u egalu. E sad, lako je kritikovati kad je završena utakmica, ali za Bolomboja je rano ovoliko minuta. Da ovako tešku utakmicu ovoliko minuta, nije spreman ni fizički, ni tehničko-taktički. Izundu je bio najbolji igrač Zvezde i rekao je da je najbolji centar, a igra malo minuta. Ušao je Izundu na -9, preokrenuo rezultat i izašao, eto.

Zatim je istakao i da je Makabi igrao u naletu, a da u Zvezdi niko nije bio razigran večeras.

- Oduševljava ih ambijent, nemamo šta da izgubimo. Onaj Klark je bio neverovatan, odigrao je fenomenalno. Navijački gledam, nisam gledao iz stručnog ugla, možda je neke poene važnije neko drugi dao. Pitanje je kako bi Voker igrao da je igrao. Nijedan igrač Zvezde nije bio razigran sem Nvore u početku. Ili je Makabi vodio ili je bilo nerešeno, a Nvora nije ništa promašio. Zvezda nije igrala odbranu ovako u prvom poluvremenu. Zvezda nije imala bonus u drugoj četvrtini, imali su još jedan mali faul. Bilo je malo mekano i ovi su videli i onda zašto ne bi. Onda je ulaskom Izundua se promenilo sve, prvo je lupio bananu, pa je skinuo lopte, dao koš. Mislim da je on igrao više da bi bilo bolje, pogotovo što uzmemo Odželeja, borio se, ali nije bio razigran. Ubacio je Jago jednu loptu, ali je dve promašio. Nije bio razigran i Kalinić, dao je jednu trojku posle koje sam ja rekao dobijamo, ali nije vredelo.

Ipak, vremena za tugovanje nema, te je Đurović poslao poruku i košarkašima Zvezde.

- Od tugovanja nema ništa. Igrači moraju sami da se izvuku. Da ne tuguju ako izgube od Olimpijakosa, pa i od Budućnosti. Važno je da se vrate u formu za nastavak, kada dođu tri ekipe zaredom, Efes, Bajern i Fenerbahče. Sve to treba da dobije i može da dobije. I onda idemo dalje. Da vidimo šta će i drugi da rade. Da se dobila ova utakmica, Zvezda bi imala istorijsku šansu da uradi nešto u Evroligi. Ranije nije imala tu mogućnost.

Strahuje Vlade Đurović kako bi ovaj poraz mogao negativno da utiče na Crvenu zvezdu.

- I zbog drugih rezultata i publika, imaš najbolji domaći teren. Dovoljan broj igrača, prošao je period povreda. Hemija među igračima i stručnim štabom, sve fantastično... Plašim se da ovaj poraz to ne pokvari. Treba se izdići iz toga. Možda izrazom lica pokazujem previše tuge i ne ulivam u optimizam, ali mora da se veruje u ovaj tim. I da budu osmi, nije neuspeh, ali nije ono što je moglo. Da se dobila ova utakmica ili Partizan. Protiv Partizana si imao 16 razlike, oni su bili u rasulu, ne znaju ni sami kako su dobili taj meč. Sa te dve pobede, sigurno si među četiri.

Prokomentarisao je i pobedu Efesa protiv Žalgirisa.

- Pre početka Evrolige sam Efes stavljao među osam, veliki je klub, imao je probleme, menjao trenere, mnogo povređenih igrača i Larkina i još nekih i sad su dole. Pomogli su Zvezdi, dobili Žalgiris iako nemaju nikakve šanse ni za plej-in, bore se da ne budu poslednji.

Za kraj, dodao je i kako je pred Zvezdom težak period dokazivanja.

- Idemo da se uzdamo u se i u svoje kljuse. Mora Zvezda da napravi neki podvig u gostima. Slažem se da će Zvezda bolje igrati protiv Olimpijakosa i Panatinaikosa, jer nemaš šta da izgubiš, igraš protiv ekipa sa većim budžetom. Ne treba da se brinemo ako izgubimo od Olimpijakosa, nije to samo jedan poraz. Ovo jeste bolan poraz, ali naredne utakmice moraju da se dobiju i tu nema dileme. Tu se vidi jesi li za velika dela ili nisi. Ako izgubi neku utakmicu kod kuće, onda možda i nije za velika dela kao što sam se nadao i bio malo uzleteo i bio euforičan kao i publika. Evo nas sad, tu smo, kada si u top4, tu je fajnal-for, igra se jedna utakmica, uvek možeš jednu da dobiješ. Biće situacija do kraja februara mnogo jasnija i čistija - zaključio je Vlade Đurović.

