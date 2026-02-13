Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpijakosa u Pireju rezultatom 92:86, ali su susret prelomile i neke diskutabilne sudijske odluke u finišu.

To je primetio i Vlade Đurović, koji je u studiju Arene Sport posle meča žestoko zagrmeo na arbitre.

1/13 Vidi galeriju Olimpijakos - Crvena zvezda (28. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026

- Rekao sam pre meča da Zvezda može da dobije ako se ispune tri uslova - da imaju četiri razigrana igrača, da imaju sreću na svojoj strani, a koja je bila debelo na strani Olimpijakosa. Vezenkov je dao onu trojku sa devet metara. Treće, da sudije treba da budu objektivne, 50:50. Drastično su oštetile Zvezdu. Retko pričam o sudijama, ali toliko je bilo i manjih i većih grešaka na štetu Zvezde. Teško je bilo i očekivati - počeo je priču Đurović, pa u dahu nastavio:

- Ni Olimpijakos nije najbolje igrao u nekim momentima, nisu donosili najbolja rešenja. Da smo imali više raspoloženih igrača, dobili bi. Ključno je na 85:81, dve promašene trojke Batlera, pa Mekintajera, sve su bili rezonski šutevi, nismo ih pogodili. Slobodna bacanja 12/19 nisu dobra za ovakvu utakmicu.

Zatim se osvrnuo i na igrače Zvezde.

- Da nabrajamo igrače koji su bili fantastični, pitanje da li je bio ijedna. Nvora je dao dosta poena, Motiejunas nije bio loš, Izundu je malo igrao. Jago je bio baš loš. Možda Bolomboj, Batler je loše šutirao. Njegova glavna odlika je šut za tri, prodirao, bacao floutere na prvi obruč, ne znam da li je jedan ušao. Kalinić je igrao 17 minuta, niko od njih ne mogu da kažem da je bio baš slab, osim Jaga. Nije ga išla karta, baš je loš bio. Borbenost sjajna, verovanje da se može dobiti, fantastično. Olimpijakos je vodio sve vreme. Zvezda se nije predavala. I Mekintajer je imao osam asistencija, 1/6 šutirao za tri, da je dao tri bar, dobili bi meč, da je ušla trojka iz ugla. Šut za tri 8/26 za tri Zvezde, baš slabo za ovakav meč.

1/5 Vidi galeriju Vlade Đurović Foto: Printscreen / Arena sport, Screenshot, PrintScreen / RTS

Pravdu su na meču u Pireju delili Migel Anhel Perez (Španija), Maksim Bober (Francuska) i Sefi Šemeš (Izrael). Đurović je jednog od njih ubacio u prvi plan.

- Zvezda je u ovom meču najviše oštećena od svih utakmica do sada. Ovako neke odluke, posebno ovaj Španac koji svira faul u napadu na bloku Nvore, a ovaj Vokap se baci na njega i svira faul Džordanu i daje tehničku. Neverovatne stvari. Koraci Jaga nemaju nikakve veze, bio jadnik u maleru i sudi mu korake. Španac je baš loše sudio i loše svirao za Zvezdu i opet je Zvezda imala te tri trojke i tri promašaja - istakao je Vlade Đurović, a zatim se osvrnuo i na odluku koja je sve šokirala i o kojoj više možete pročitati na linku ispod:

- Onaj aut isto je bila lopta za Zvezdu. Taj kadar gde je Vezenkov izbacio nijednom ga nisu pokazali posle, verovatno Grci znaju kako to da prikriju. Ta lopta je bila veoma važna.

BONUS VIDEO: