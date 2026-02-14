Slušaj vest

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su Panatinaikos u Atini sa 85:83 u derbiju 28. kola Evrolige, a ova utakmica nije mogla da prođe bez tenzija.

Meč je rešen poenima Boldvina iz nemoguće situacije u poslednjoj sekundi, a posle toga došlo je do opšteg haosa.

Boldvin je provocirao sve u hali, Lesor je naseo na provokaciju i došlo je do sukoba na terenu, a više informacija možete pronaći na sledećem linku:

Ovaj bolan poraz i opšti haos nisu prijali turskom treneru na klupi Panatinaikosa, Erginu Atamanu, kom je posle svega pozlilo, te je povukao neočekivani potez.

Nije se pojavio Ataman na konferenciji za medije, a Eurohoops se pozvao na izvore iz kluba i otkrio da se Turčin nije obratio novinarima upravo zbog toga što mu je bilo loše.

Sve u svemu, ovo su dani koje će svi u Panatinaikosu što pre želeti da zaborave, a kada će grčki velikan izaći iz krize, ostaje da se vidi.

