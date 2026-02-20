PARTIZAN KAŽNJEN, LESOR SUSPENDOVAN! Surova Evroliga redom delila kazne!
Partizan je kažnjen zbog ponašanja navijača tokom utakmice 28. kola Evrolige.
Crno-beli su poraženi od Reala, a zbog ubacivanja predmeta na teren od strane navijača, Partizan je kažnjen sa 7.500 evra.
Evroliga je, takođe, kaznila Panatinaikos sa 22.000 evra zbog više prekršaja na utakmici protiv Fenerbahčea. Grčki tim je kažnjen zbog korišćenja lasera, uvredljivog ponašanja navijača, ubacivanja predmeta na teren i loše organizovanu bezbednost.
Kažnjen je i Matijas Lesor i to žestoko. Francuz će morati da propusti jednu utakmicu i da plati 8.000 evra zbog ponašanja nakon završetka utakmice kada je nasrnuo na protivničkog košarkaša.
Kazne su stigle i na račun Serđa Skariola, trenera Reala, kao i Jorgosa Barcokasa, trenera Olimpijakosa. Obojica su kažnjena zbog komentara na račun sudija sa 5.000 evra.
Skariolo je bio nezadovoljan posle utakmice protiv Panatinaikosa, a Barcokas nakon meča protiv Dubaija, oba odigrana u 26. kolu.
