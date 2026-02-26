PARTIZAN JE OPLJAČKAN PROTIV REALA! Objavljena ekspertiza suđenja: Ovo je nezapamćeno
Ono što su svi videli - dobilo je potvrdu.
Partizan je nakon utakmice protiv Real Madrid zatražio zvaničnu ekspertizu sudijskih odluka, a rezultati analize potvrdili su sumnje crno-belih.
Analizu je sproveo direktor takmičenja zadužen za suđenje, Daniel Irezuelo, a izveštaj je naknadno dostavljen klubu iz Beograda. Prema nalazima, sudije su tokom meča načinile ukupno devet grešaka - sedam na štetu Partizana i dve na štetu Reala.
Posebno zabrinjava podatak da se čak 57 odsto spornih odluka na štetu Partizana dogodilo u poslednjoj deonici, uključujući tri greške u završna četiri minuta utakmice.
U mečevima koji se igraju na nivou Evroliga, naročito protiv protivnika kvaliteta kakav ima Real Madrid, ovakve odluke mogu imati presudan uticaj. Tako je naravno bilo u Areni.
U Partizanu smatraju da su sudijske odluke direktno uticale na konačan ishod utakmice i praktično odlučile pobednika. I potpuno su u pravu.
Ovim je nastavljen trend katastrofalnog suđenja na štetu Partizan u kompletnoj sezoni Evrolige. Ali očito - "nikom ništa". Nastavlja se, nastavlja se...