KLJUČAĆE NA LETO U ZVEZDI! Sprema se veliki potpis - od njega boljeg pojačanja nema? Najbolji asistent Evrolige je prioritet kluba sa Malog Kalamegdana...
Crvenoj zvezdi neće biti nimalo lako da na leto potpiše novi veliki i važan ugovor...
Posle ovakve sezone, u kojoj je Amerikanac postao najbolji asistent u Evroligi, biće još mnogo klubova koji će želeti njegov potpis.
Ipak, Zvezda u rukama drži "nož i pogaču", a Kodi Miler Mekintajer je već sada, miljenik navijača crveno-belih.
Ta konekcija je dodatno produbljena i odlaskom Kodija na sever Marakane, gde je uživo gledao kako Zvezda gazi Partizan (3:0) u 178. večitom derbiju.
Kodiju na leto ističe ugovor sa Zvezdom, u koju je 2024. godine stigao iz Baskonije. Mekintajer je tekućoj sezoni, posle 29 odigranih utakmica, najbolji asistent Evrolige sa 6,9 dodavanja po meču. Odmah ispred Majk Džejmsa, Silavana Fransiska i Mekinli Rajta.
Zvezda će pokušati i daće sve od sebe da Kodija zadrži i sa njim obnovi saradnju, a taj posao nimalo neće jednostavan, jer je Amerikanac u Zvezdi postao jedan od najučinkovitijih igrača u Evroligi - i velika želja mnogih...
Prioritet Zvezde na leto, pored Kodija, je i Džordan Nvora, a Delije žele da i narednih godina gledaju ubojiti tandem u crveno-beloj uniformi.
Rani život i školovanje
Košarku je igrao na univerzitetu Vejk Forest, gde je bio jedan od nosilaca igre svoje ekipe. Tokom studija isticao se po poenima, asistencijama i skokovima, što je retko za igrača na njegovoj poziciji.
Profesionalna karijera
Nakon završetka studija započeo je profesionalnu karijeru u Evropi. Igrao je u Belgiji, Sloveniji, Rusiji, Turskoj, Španiji i Francuskoj. Vremenom je postao jedan od zapaženijih plejmejkera u evropskim takmičenjima.
Najveći uspon ostvario je u španskoj Baskoniji, gde je bio jedan od glavnih igrača i učesnik najjačeg evropskog klupskog takmičenja. Posebno je ostao upamćen po istorijskoj utakmici u kojoj je ostvario trostruki učinak sa velikim brojem poena, skokova i asistencija, što je veoma retko u tom takmičenju.
Kasnije je potpisao za Crvenu zvezdu iz Beograda i nastavio nastupe u regionalnoj ligi i Evroligi. Pored Zvezde, Kodi je u sezoni 2020-2021 igrao za Partizan.
Reprezentacija
Miler-Mekintajer nastupa za reprezentaciju Bugarske, za koju je postao jedan od ključnih igrača i vođa tima.
Statistika po sezonama u Evroligi
2023–24 (Baskonia): Prosek oko 10, 6 asistencija po meču.
2024–25 (Crvena zvezda): Prosek 10 poena, 6 asistencija po utakmici.
2025–26 (Crvena zvezda): Prosek oko 13 poena, 6,9 asistencija i 4,4 skoka
BONUS VIDEO: