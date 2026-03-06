Majk Džejms bio je vinovnik incidenta posle meča Fenerbahčea i Monaka.
MAJK DŽEJMS NAPRAVIO EPSKI SKANDAL! Nasrnuo na saigrača i pokušao da ZAPOČNE TUČU! Snimak haosa obišao Evropu! (VIDEO)
Kriza u Monaku uzela je maha i nezadovoljstvo igrača odrazilo se na teren, gde su košarkaši ove ekipe izgubili od Fenerbahčea u gostima rezultatom 88:70.
Ipak, pravi haos nastao je po završetku utakmice. Monako je imao poslednji napad i Eli Okobo nije želeo da igra, već je ostao pored klupe i čekao da se meč završi.
To je zasmetalo Majku Džejmsu koji je napravio veliki skandal, fizički nasrnuo na svog saigrača i pokušao da započne tuču.
Sukob Majka Džejmsa i Elija Okoba Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia
Srećom, brzo su reagovali ostali igrači i stručni štab Monaka, te su sprečili eskalaciju sukoba.
Posle svega, Majk Džejms napustio je teren i to vidno nervozan. Pogledajte kako je izgledala scena sa kraja utakmice:
Monako sada ima skor 16-14, a u narednom kolu dočekaće Olimpijakos.
