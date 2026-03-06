Slušaj vest

Kriza u Monaku uzela je maha i nezadovoljstvo igrača odrazilo se na teren, gde su košarkaši ove ekipe izgubili od Fenerbahčea u gostima rezultatom 88:70.

Ipak, pravi haos nastao je po završetku utakmice. Monako je imao poslednji napad i Eli Okobo nije želeo da igra, već je ostao pored klupe i čekao da se meč završi.

To je zasmetalo Majku Džejmsu koji je napravio veliki skandal, fizički nasrnuo na svog saigrača i pokušao da započne tuču.

Srećom, brzo su reagovali ostali igrači i stručni štab Monaka, te su sprečili eskalaciju sukoba.

Posle svega, Majk Džejms napustio je teren i to vidno nervozan. Pogledajte kako je izgledala scena sa kraja utakmice:

Monako sada ima skor 16-14, a u narednom kolu dočekaće Olimpijakos.

