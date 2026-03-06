"To je derbi, utakmica Evrolige i svaki duel tamo je bitka. Moramo da delujemo kao tim, da budemo agresivni i da igramo snažno. Nadam se da će mart, april i maj biti naši meseci. Olimpijakos je sjajan tim. Moramo da odemo tamo, da igramo snažno i da ostvarimo pobedu", rekao je španski košarkaš.

"Veoma sam sećan što se Lesor vraća. Znam kroz šta je sve prošao u poslednjih godinu i po dana. Svakodnevno ga viđamo nakon povrede, sa svim usponima i padovima, nervozom, tugom, besom i strpljenjem. To je najgora situacija za sportistu. Matijas je to prevazišao i veoma smo srećni što ga ponovo imamo sa nama. Ne mora nikome ništa da dokazuje, svi znamo kakav je igrač. Neka to uradi samo za sebe, ne razmišljajući ni o čemu drugom", rekao je krilni centar Panatinaikosa.