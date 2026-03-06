Slušaj vest

Olimpijakos će u 20 sati i 15 minuta dočekati Panatinaikos u dvorani "Mira i prijateljstva" u okviru 30. kola Evrolige.

PAO ima mnogo dobrih individualaca, ali košarkaš "zelenih" Huančo Ernangomez ističe timsku igru kao najvažniju za večerašnji okršaj.

"To je derbi, utakmica Evrolige i svaki duel tamo je bitka. Moramo da delujemo kao tim, da budemo agresivni i da igramo snažno. Nadam se da će mart, april i maj biti naši meseci. Olimpijakos je sjajan tim. Moramo da odemo tamo, da igramo snažno i da ostvarimo pobedu", rekao je španski košarkaš.

Osvrnuo se na povratak Matijasa Lesora posle duge pauze.

Matijas Lesor Foto: Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

"Veoma sam sećan što se Lesor vraća. Znam kroz šta je sve prošao u poslednjih godinu i po dana. Svakodnevno ga viđamo nakon povrede, sa svim usponima i padovima, nervozom, tugom, besom i strpljenjem. To je najgora situacija za sportistu. Matijas je to prevazišao i veoma smo srećni što ga ponovo imamo sa nama. Ne mora nikome ništa da dokazuje, svi znamo kakav je igrač. Neka to uradi samo za sebe, ne razmišljajući ni o čemu drugom", rekao je krilni centar Panatinaikosa.

Uoči ovog meča Olimpijakos je četvrti na tabeli sa skorom 18-10, dok je PAO deveti sa skorom 16-13.

Kurir sport / Sportske.net

