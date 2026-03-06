Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20 časova dočekuju Bajern iz Minhena i imaće imperativ pobede u ovom evroligaškom okršaju.

U konkurenciji za sastav Zvezde ponovo je i Džoel Bolomboj, igrač koji je mučio velike muke sa povredom stopala. Prvi fizioterapeut KK Crvena zvezda, Filip Volšek, u razgovoru za sajt kluba, otkrio je neke malo poznate detalje o oporavku snažnog centra.

- Bolomboj je imao težak hirurški zahvat i bilo je pitanje da li će se baviti više sportom, ali na svu sreću vratio na velika vrata. Očekujemo njegov pravi potencijal u narednih mesec dana - istakao je Volšek, pa se osvrnuo na Tajsona Kartera:

- Karter je imao fiziološki problem, koji je detektovan na vreme. Konzilijum lekara sa Kliničkog centra, kao i njegov lekar iz Amerike su dao dozvolu da se vrati sportu. To je jedna veoma dugačka procedura. On je uradio sve analize, dobio je zelenu svetlo za fizičku aktivnost, da bi obavio preglede u Zavodu za sport i Fizio grupi. Na osnovu toga je krenuo sa laganim treninzima, koji su bili uvod. Zatim je krenuo trening jedan na nula, pa treninzi kontakta...

Imao je Filip Volšek samo reči hvale za igrače Zvezde.

- Svi su veoma disciplinovani, ali ako bih morao nekog da izdvojim, onda bi to bio Kodi Miler Mekintajer. Jednostavno, prvi se pojavio na okupljanju i sa kolegom Igorom Tomaševićem se pripremao kod kuće. Znam kakve je povrede imao, a jedan od retkih je koji nije propustio nijednu utakmicu, niti trening. On je jedan od ljudi koji je za primer. Dolazi svakodnevno dva sata pre treninga, kako bi radio na prevencijama od povreda.

Za kraj, dotakao se i Hasijela Rivera.

- Sve odluke donosimo krajnje profesionalno. Nisu bile teške, ali su bile s mnogo odgovornosti. Razmišljali smo da li da operišemo ili ne Rivera. Odlučili smo da ga operišemo, iako ne bi bilo pogrešno ni da nismo. Jednostavno, dve odluke daju dva procesa - zaključio je on.

