Evroligaški okršaj između Dubaija i Partizana odložen je zbog situacije na bliskom istoku, a sada je poznato kada će se odigrati.

Ljudi iz KK Partizan su se oglasili i potvrdili da je novi termin 17. mart od 20 časova.

Podsetimo, susret je odložen iako je trebalo da se odigra u četvrtak 5. marta, jer ekipa Dubaija nije mogla da stigne do Beograda zbog aerodroma koji su bili zatvoreni.

Takođe, zarobljeni su bili i košarkaši Partizana, Šejk Milton, Dilan Osetkovski i Dvejn Vašington, koji su se takođe našli u Dubaiju u toku napada.

Dubai je dobio prvi meč ova dva tima u Evroligi, kao i meč u ABA ligi kao domaćin, ali je poražen u istom takmičenju u Beogradu. Ekipa Dubaija se bori za plej-in, pošto je na 11. mestu, dok je Partizan pretposlednji i nema šanse za prolaz dalje.

