Kako kaže Turčin, postao je važan izvor finansija u Evroligi.

Ergin Ataman je kažnjen sa 10.000 evra zbog komentara na račun sudija posle utakmice sa Parizom.

"Sada sam među sponzorima Evrolige. Još jednom sam kažnjen sa 10.000 evra zbog komentara o suđenju. Ali, kada 10.000 navijača u Izraelu mene vređa dva sata, Makabi, čini mi se, dobije blažu kaznu. Znači, za Evroligu sam ja uticajniji nego neki klubovi", rekao je Ataman za "TRT sport" i dodao:

"Naravno, odluke Disciplinske komisije Evrolige imaju svoje legalne osnove. Ipak, najveći problem je taj što Evroliga ne postavi neku odgovornu osobu da vodi raučna o organizaciji utakmica. Jedini odgovorni su sudije. A sudije su fokusirane samo na utakmicu i na to da sve na parketu protekne bez incidenata".

Poručio je da se nada da će doći do bitnih promena u Evroligi.

"Nadam se da će dolaskom NBA Evrope Evroliga postati ozbiljnija organizacija. Na primer, danas u fudbalu na mečevima Lige šampiona imate komesara za bezbednost na terenu. Na FIBA mečevima imate posmatrače, oni čak u salu dođu pre timova. Na primer, na poslednjem meču, pred trening u dvorani "Abdi Ipekči", posmatrač je došao i pitao da li možemo da sačekamo pet do deset minuta kako bi pregledao sve što će se dešavati tokom meča. Bio sam iznenađen. Dakle, oni su do te mere ozbiljni. Evroliga je koncentrisana samo na utakmice. Slažem se, mečevi jesu intenzivni, dvorane su pune. Ali, u samoj organizaciji postoje veliki problemi. Verujem da bi se sve to unapredilo ako bi se NBA Evropa i Evroliga spojile".

Ovo je bila treća kazna za trenera Panatinaikosa u sezoni, a ukupna suma iznosi 23.000 evra.

