- Ako se nešto desi u javnosti, verujem da tu treba i da se okonča. Želim javno da se izvinim mom bratu Eliju i celoj porodici Okobo zbog načina na koji sam reagovao na kraju jučerašnje utakmice. Ispalo je sramotno za sve nas, i verujem da je moglo da se razreši na drugačiji način. Ponele su me emocije - poručio je Džejms na svom Tviteru.