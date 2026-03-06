Slušaj vest

Košarkaš Monaka Majk Džejms javno se izvinio svom saigralu Eliju Okobu nakon skandala koji se dogodio po završetku utakmice u Istanbulu, u četvrtak veče.

Monako je poražen od Fenerbahčea u 30. kolu Evrolige rezultatom 88:70, a Džejms je bahato odgurnuo Okoba na klupi posle verbalnog sukoba koji je tome prethodio:

Majk Džejms protiv Crvene zvezde i Partizana Foto: Starsport

- Ako se nešto desi u javnosti, verujem da tu treba i da se okonča. Želim javno da se izvinim mom bratu Eliju i celoj porodici Okobo zbog načina na koji sam reagovao na kraju jučerašnje utakmice. Ispalo je sramotno za sve nas, i verujem da je moglo da se razreši na drugačiji način. Ponele su me emocije - poručio je Džejms na svom Tviteru.

