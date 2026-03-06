Slušaj vest

Košarkaški klub Monako nalazi se na ivici bankrostva, a tamošnja država izašla je u susret i pomogla evroligašu, međutim, ovo je samo jedan deo problema koji je pokriven...

Budućnost je i dalje pod znakom pitanja!

Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Monako je finansijskog ponora, ali je prošlogodšnji vicešampion Evrope, spasen - za sada.

Intervenisala je Kneževina i u četvrtak rešila hitni dug od 2,5 miliona evra. Ova uplata pokrila je zaostale plate igrača, doprinose i primanja osoblja.

Ovim potezom, klub je dobio jednomesečno privremeno "olakšanje", odlažući potencijalno podnošenje zahteva za bankrot do sledećeg ročišta 3. aprila.

Sud je ranije imenovao agenta da izvrši sveobuhvatnu reviziju finansija kluba. Nakon ročišta u aprilu, sudija će odlučiti da li će zvanično proglasiti bankrot.

BONUS VIDEO:

Saša Obradović i Vasilis Spanulis rasprava na Monako Zvezda  Izvor: TV Arena sport/Screenshot