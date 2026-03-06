Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde neočekivano su poraženi u 30. kolu Evrolige.

Zvezdu je savladao Bajern u Beogradu, što je crveno-bele spustilo sa šeste na sedmu poziciju.

Tim Saše Obradovića ima učinak 17-13, koliko i Žalgiris i Barselona. Isti broj pobeda ima i petoplasirani Hapoel, ali Izraelci imaju dve utakmice manje.

Olimpijakos je pobedom nad Panatinaikosom stekao dve pobede više na četvrtom mestu. Ipak, ovo je dobra vest za Zvezdu, pošto je Panatinaikos ostao na 16 pobeda.

Ono što nije dobro po Zvezdu, jeste da je Armani dan ranije savladao Barselonu i stigao do 15 pobeda, što ga drži u borbi za doigravanje. Istih 15 pobeda ima i Dubai, koji ima i utakmicu manje.

Zvezdu u narednom kolu očekuje vraški težak posao, pošto u Beograd stiže lider, ekipa Fenerbahčea koja je vezala devet pobeda u Evroligi.

Što se tiče Partizana, crno-beli iz poznatog razloga, odnosno sukoba na Bliskom istoku, nije igrao protiv Dubaija, ali je avanzovao na tabeli. Zahvaljujući činjenici da su Efes i Baskonija doživeli poraze u ovom kolu.