OLIMPIJAKOS 11. PUT UZASTOPNO SAVLADAO PANATINAIKOS! Crveno-beli bez Vezenkova slavili: Ataman doživeo još jedan težak udarac! Visi mu doigravanje
Košarkaši Olimpijakosa dobili su najveći grčki derbi u okviru 30. kola Evrolige.
Crveno-beli su upisali 11. uzastopnu pobedu u Evroligi nad Panatinaikosom.
Tim Jorgosa Barcokasa je u dvorani "Mira i prijateljstva" savladao "zelene" rezultatom 86:80 (20:13, 20:16, 18:27, 28:24).
Olimpijakos je stigao do 19. pobede, koliko ima i Real na treće memstu. Grčki tim, međutim, ima meč manje.
Panatinaikos je ostao na 16 pobeda, a doživeo je 14. poraz i trenutno je na deobi devete pozicije sa Monakom. Bio je ovo četvrti vezani poraz Panatinaikosa u Evroligi.
Međutim, opasno im preti Dubai, koji ima pobedu manje i utakmicu manje. Potencijalna opasnot preti od Armanija koji takođe ima 15 pobedam kao i Makabi koji ima 14 pobeda, uz utakmicu manje.
Olimpijakos je igrao bez svoje prve zvezde Saše Vezenkova, ali i Vokapa i Morisa. Najefikasniji je bio Tajlor Dorsi sa 13 poena. Nikola Milutinov je postigao 12 poena. Po deset poena su postigli Nilikina, Vord i Josep.
U timu Panatinaikosa Nan je postigao 20 poena, Osman i Ernangomez po 14, a Hejs-Dejvis 12.
Olimpijakos u narednom kolu gostuje Monaku, a Panatinaikos dočekuje Žalgiris.