Košarkaši Olimpijakosa dobili su najveći grčki derbi u okviru 30. kola Evrolige.

Crveno-beli su upisali 11. uzastopnu pobedu u Evroligi nad Panatinaikosom.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tim Jorgosa Barcokasa je u dvorani "Mira i prijateljstva" savladao "zelene" rezultatom 86:80 (20:13, 20:16, 18:27, 28:24).

Olimpijakos je stigao do 19. pobede, koliko ima i Real na treće memstu. Grčki tim, međutim, ima meč manje.

Panatinaikos je ostao na 16 pobeda, a doživeo je 14. poraz i trenutno je na deobi devete pozicije sa Monakom. Bio je ovo četvrti vezani poraz Panatinaikosa u Evroligi.

Međutim, opasno im preti Dubai, koji ima pobedu manje i utakmicu manje. Potencijalna opasnot preti od Armanija koji takođe ima 15 pobedam kao i Makabi koji ima 14 pobeda, uz utakmicu manje.

Olimpijakos je igrao bez svoje prve zvezde Saše Vezenkova, ali i Vokapa i Morisa. Najefikasniji je bio Tajlor Dorsi sa 13 poena. Nikola Milutinov je postigao 12 poena. Po deset poena su postigli Nilikina, Vord i Josep.

U timu Panatinaikosa Nan je postigao 20 poena, Osman i Ernangomez po 14, a Hejs-Dejvis 12.

Olimpijakos u narednom kolu gostuje Monaku, a Panatinaikos dočekuje Žalgiris.

