Izjava Danila Galinarija gde je dodatno podgrejao Grobare oko dolaska Bogdana u Humsku, samo je početak vrelog transfer perioda, čija se kulminacija očekuje na leto.

1/4 Vidi galeriju Dvejn Vašington na meču Partizan - Real Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Monako se "raspada", a Danijel Tajs ostaje bez kluba? Šansa za Partizan!

Šta se zapravo dešava u Monaku?

Monako poslednjih meseci potresa ozbiljna finansijska kriza koja je dovela do kašnjenja plata, nezadovoljstva igrača i neizvesnosti oko budućnosti kluba.

Najveći problem su neisplaćene zarade. Igrači su mesecima čekali plate, a deo ekipe je tek nedavno dobio novac za decembar, dok pojedini košarkaši i dalje nisu u potpunosti isplaćeni. Zbog toga je u jednom trenutku postojala čak i mogućnost štrajka, jer su igrači razmatrali da odbiju treninge i utakmice dok im dugovanja ne budu isplaćena.

1/36 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Finansijski problemi povezani su i sa vlasničkom strukturom kluba i poslovnim poteškoćama ljudi koji finansiraju projekat. Zbog nagomilanih dugova klub je dobio zabranu dovođenja novih igrača, a pojedina pojačanja nisu mogla ni da zaigraju jer obaveze prema ligi i drugim institucijama nisu bile izmirene.

Država Monako je uspela da u poslednjem trenutku "uleti" sa 2,5 miliona evra i tako spasi klub, barem na kratko, međutim, sudbina kluba iz Kneževine je i dalje pod velikim znakom pitanja.

1/11 Vidi galeriju Majk Džejms protiv Crvene zvezde i Partizana Foto: Starsport

U svom tom haosu čak sedmorici igrača ističe ugovor sa Monakom na leto, a među njima je i velika želja crno-belih sa kraja prošle sezone, nemački centar Danijel Tajs.

Kad, ako ne sada - Danijel Tajs u Partizanu?

Monako je u debeloj krizi i teško da će uspeti da na leto ubedi sve da ostanu u Kneževini, pošto je sudbina kluba na staklenim nogama.

Dugo je Tajs prošlog leta figurirao kao potencijalno pojačanje Partizana, međutim, Nemac je na kraju ipak ostao u Monaku, sa kojim mu u junu ističe saradnja.

1/6 Vidi galeriju Danijel Tajs Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, ELSA / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Idealna šansa za Partizan da ga na vreme privoli i dovede u Beograd!

Bivši NBA se se vratio u Evropu nakon osam godina provedenih u NBA ligi, a pre Monaka u Evroligi je nastupao za Bamberg.

Lista igrača kojima ističe ugovor sa Monakom na leto: David Mišo, Eli Okobo, Nemanja Nedović, Teri Tarpej, Džerod Blosongejm, Joan Makundu i Danijel Tajs.

Kome sve ističe ugovor u Monaku na leto Foto: Printscreen/Basketnews

