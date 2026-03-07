BOMBA! SVI PRIČAJU O BOGDANU, A PARTIZAN BI NA LETO MOGAO DA POTPIŠE I DOBRO POZNATO NBA IME! Dugo se čekao, a sada će crno-beli da ga zgrabe i dovedu na vreme?
Dok saga oko povratka Bogdana Bogdanovića u Partizan još uvek traje, u Monaku se dešava totalni kolaps, a pored crno-belih svoje želju oko potencijalni pojačanja mogla da pronađe i Crvena zvezda.
Izjava Danila Galinarija gde je dodatno podgrejao Grobare oko dolaska Bogdana u Humsku, samo je početak vrelog transfer perioda, čija se kulminacija očekuje na leto.
Monako se "raspada", a Danijel Tajs ostaje bez kluba? Šansa za Partizan!
Šta se zapravo dešava u Monaku?
Monako poslednjih meseci potresa ozbiljna finansijska kriza koja je dovela do kašnjenja plata, nezadovoljstva igrača i neizvesnosti oko budućnosti kluba.
Najveći problem su neisplaćene zarade. Igrači su mesecima čekali plate, a deo ekipe je tek nedavno dobio novac za decembar, dok pojedini košarkaši i dalje nisu u potpunosti isplaćeni. Zbog toga je u jednom trenutku postojala čak i mogućnost štrajka, jer su igrači razmatrali da odbiju treninge i utakmice dok im dugovanja ne budu isplaćena.
Finansijski problemi povezani su i sa vlasničkom strukturom kluba i poslovnim poteškoćama ljudi koji finansiraju projekat. Zbog nagomilanih dugova klub je dobio zabranu dovođenja novih igrača, a pojedina pojačanja nisu mogla ni da zaigraju jer obaveze prema ligi i drugim institucijama nisu bile izmirene.
Država Monako je uspela da u poslednjem trenutku "uleti" sa 2,5 miliona evra i tako spasi klub, barem na kratko, međutim, sudbina kluba iz Kneževine je i dalje pod velikim znakom pitanja.
U svom tom haosu čak sedmorici igrača ističe ugovor sa Monakom na leto, a među njima je i velika želja crno-belih sa kraja prošle sezone, nemački centar Danijel Tajs.
Kad, ako ne sada - Danijel Tajs u Partizanu?
Monako je u debeloj krizi i teško da će uspeti da na leto ubedi sve da ostanu u Kneževini, pošto je sudbina kluba na staklenim nogama.
Dugo je Tajs prošlog leta figurirao kao potencijalno pojačanje Partizana, međutim, Nemac je na kraju ipak ostao u Monaku, sa kojim mu u junu ističe saradnja.
Idealna šansa za Partizan da ga na vreme privoli i dovede u Beograd!
Bivši NBA se se vratio u Evropu nakon osam godina provedenih u NBA ligi, a pre Monaka u Evroligi je nastupao za Bamberg.
Lista igrača kojima ističe ugovor sa Monakom na leto: David Mišo, Eli Okobo, Nemanja Nedović, Teri Tarpej, Džerod Blosongejm, Joan Makundu i Danijel Tajs.
