Evroligaška bomba je nedavno eksplodirala u Atini!

Najdžel Hejs-Dejvis je odlučio da se iz NBA lige vrati u Evropu i potpiše ugovor sa Panatinaikosom.

Najdžel Hejs-Dejvis u dresu Fenerbahčea Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, STARSPORT/STARSPORT

U celom poslu je veliki deo obavio i sadašnji plej Partizana Nik Kalates, koji je Hejsu dao nekoliko važnih saveta.

O tome je Dejvis i govorio:

- Jedan od najboljih saigrača koje sam imao i jedan od meni najbližih ljudi, Nik Kalates, rekao mi je mnogo toga i koliko je uživao dok je bio ovde. Zato je lepo što sam došao ovde pre dve-tri nedelje. Ljubav i entuzijazam koje osećam su zaista sjajni - rekao je Hejs Dejvis za AllwynGR.

Pored Fenera, Dejvis je u Evropi još igrao i za Žalgiris i Barselonu.

