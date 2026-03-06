Nik Kalates, košarkaš Partizana, ubedio dobro poznato ime da pojača ekipu!
majstor
KALATES ZAVRŠIO VELIKO POJAČANJE: Pouzdano krilo na savet košarkaša Partizana pristalo da potpiše ugovor!
Slušaj vest
Evroligaška bomba je nedavno eksplodirala u Atini!
Najdžel Hejs-Dejvis je odlučio da se iz NBA lige vrati u Evropu i potpiše ugovor sa Panatinaikosom.
Najdžel Hejs-Dejvis u dresu Fenerbahčea Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, STARSPORT/STARSPORT
Vidi galeriju
U celom poslu je veliki deo obavio i sadašnji plej Partizana Nik Kalates, koji je Hejsu dao nekoliko važnih saveta.
O tome je Dejvis i govorio:
- Jedan od najboljih saigrača koje sam imao i jedan od meni najbližih ljudi, Nik Kalates, rekao mi je mnogo toga i koliko je uživao dok je bio ovde. Zato je lepo što sam došao ovde pre dve-tri nedelje. Ljubav i entuzijazam koje osećam su zaista sjajni - rekao je Hejs Dejvis za AllwynGR.
Pored Fenera, Dejvis je u Evropi još igrao i za Žalgiris i Barselonu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši