Monako trenutno zauzima 10. mesto u Evroligi sa skorom 14-16, a francuski mediji navode da je incident između Majka Džejmsa i Elija Okoboa, koji se dogodio posle utakmice, dodatno pogoršao ionako napetu situaciju u ekipi.

"Jučerašnji incident između Majka Džejmsa i Elija Okoboa, zajedno sa igrama koje tim prikazuje u poslednje vreme, doveo je trenera u veoma težak položaj, jer ima problema da kontroliše ekipu u ovom haosu. Spanulis je svestan da ovakva situacija ne može dugo da potraje, što povećava mogućnost da podnese ostavku i potraži novi angažman", preneli su francuski mediji.

Probleme na parketu prati i neizvesnost van njega. Klub iz Kneževine, prema pojedinim izveštajima, suočava se sa ozbiljnim finansijskim poteškoćama i nalazi se u opasnosti od likvidacije.