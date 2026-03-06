Brazilska konekcija u Areni: Jago u dresu Mateuša spreman za Bajern, donosi uzbudljive vesti iz sveta fudbala.
legenda
FOTO UBOD! Brazilska konekcija u Areni, Jago u dresu Mateuša spreman za Bajern!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde od 20.00 dočekuju Bajern Minhen u utakmici 30. kola Evrolige.
Uoči duela u Beogradskoj areni plej Zvezde Jago Dos Santos pojavio se u dresu svog zemljaka Mateuša, prvog golmana crveno-belih.
Pogledajte:
Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši