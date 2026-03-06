Slušaj vest

Bivši košparkaš PartizanaAljoša Mitrović vratio se u Humsku.

Ovoga puta ne kao igrač, već kao novi tim menadžer, preneo je dobro obavešteni "Pbg.news".

Grobari i Delije u Evroligi Foto: Kurir Sport, Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

- Aljoša Mitrović, član ekipe koja je u sezoni 2009/10 igrala na fajnal-foru Evrolige u Parizu, novi je tim menadžer - stoji u objavi.

Doskorašnji tim menadžer Luka Vulikić prešao je na poziciju asistenta sportskom direktoru Žarku Paspalju.

