PONOVO U HUMSKOJ: Aljoša Mitrović se vratio u Partizan
Bivši košparkaš PartizanaAljoša Mitrović vratio se u Humsku.
Ovoga puta ne kao igrač, već kao novi tim menadžer, preneo je dobro obavešteni "Pbg.news".
- Aljoša Mitrović, član ekipe koja je u sezoni 2009/10 igrala na fajnal-foru Evrolige u Parizu, novi je tim menadžer - stoji u objavi.
Doskorašnji tim menadžer Luka Vulikić prešao je na poziciju asistenta sportskom direktoru Žarku Paspalju.
