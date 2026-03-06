Pogledajte kako su navijači Crvene zvezde dočekali Svetislava Pešića na licu mesta. Emotivni trenutak zabeležen je u ovom video snimku.
KURIR NA LICU MESTA! Pogledajte kako je Svetislav Pešić dočekan od strane navijača Crvene zvezde! (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Bajern iz Minhena u prepunoj Beogradskoj areni u utakmici 30. kola Evrolige.
Trener Bavaraca Svetislav Pešić, dočekan je ovacijama od strane navijača Crvene zvezde.
Pogledajte kako je to izgledalo na licu mesta:
