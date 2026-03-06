Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Bajern iz Minhena u prepunoj Beogradskoj areni u utakmici 30. kola Evrolige.

Trener Bavaraca Svetislav Pešić, dočekan je ovacijama od strane navijača Crvene zvezde.

Pogledajte kako je to izgledalo na licu mesta:

Svetislav Pešić dočekan ovacijama od strane navijača Crvene zvezde Izvor: Kurir

BONUS VIDEO:

Mateus u dresu Jaga Izvor: Kurir