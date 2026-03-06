Došlo je do incident na utakmici Crvene zvezde i Bajerna.
DRAMA U ARENI! Haos pored klupe Bajerna, pogledajte šta je uradio Ebuka Izundu - neverovatno! (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde ugostili su Bajern iz Minhena u 30. kolu Evrolige.
Gosti su bolje otvorili meč i iskoristili nervozu kod igrača Zvezde.
Evroliga, sezona 2025/26 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
Ta nervoza među crveno-belima se najbolje oslikala u tehničkoj Ebuke Izundua koji je udario Ratan Mejsa prilikom jednog tajm-auta.
