Košarkaši Crvene zvezde ugostili su Bajern iz Minhena u 30. kolu Evrolige.

Gosti su bolje otvorili meč i iskoristili nervozu kod igrača Zvezde.

Evroliga, sezona 2025/26 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ta nervoza među crveno-belima se najbolje oslikala u tehničkoj Ebuke Izundua koji je udario Ratan Mejsa prilikom jednog tajm-auta.

Ebuka Izundu udara igrača Bajerna glavom Izvor: Arena 1 Premium

zvezda-bayern-7634600.JPG
Crvena zvezda, Bajern, Evroliga
Jago Dosa Santos
Saša Obradović

Svetislav Pešić dočekan ovacijama od strane navijača Crvene zvezde Izvor: Kurir