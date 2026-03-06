Frka je trajala nekoliko minuta, a onda je obezbeđenje uspelo da smiri strasti
Evroliga
MEĐUSOBNA TUČA NAVIJAČA CRVENE ZVEZDE: Haos u Areni tokom meča sa Bajernom
Tokom prvog poluvremena utakmice 30. kola Evrolige protiv Bajerna u Areni je viđena međusobna tuča navijača Crvene zvezde.
Ono što je posebno zanimljivo, jeste da je do tuče došlo na praktično najmirnijoj tribini, jedinom delu u Areni gde navijači obično sede.
Frka je trajala nekoliko minuta, a onda je obezbeđenje uspelo da smiri strasti.
