Tokom prvog poluvremena utakmice 30. kola Evrolige protiv Bajerna u Areni je viđena međusobna tuča navijača Crvene zvezde.

Evroliga, sezona 2025/26

 Ono što je posebno zanimljivo, jeste da je do tuče došlo na praktično najmirnijoj tribini, jedinom delu u Areni gde navijači obično sede.

Međusobna tuča navijača Crvene zvezde

Frka je trajala nekoliko minuta, a onda je obezbeđenje uspelo da smiri strasti.

Arena eksplodirala posle trojke Batlera