Košarkaši Crvene zvezde poraženi 13. put u Evroligi.
Evroliga
PRVE REČI OBRADOVIĆA POSLE KIKSA OD BAJERNA: Bolno je...
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde izubili su od Bajerna iz Minhena 85:80 u 30. kolu Evrolige.
Trener crveno-belih Saša Obradović sumirao je utiske posle meča.
"Nismo igrali dobro, zaslužili su da pobede. Taj pritisak nas je ubio, promašili smo gotovo sve šuteve. Moramo da ostavimo ovo iza sebe i gledamo napred. Bolno je", rekao je Obradović.
Evroliga, sezona 2025/26 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Reaguj
1