Košarkaši Crvene zvezde poraženi 13. put u Evroligi.
Evroliga
PRVE REČI PEŠIĆA POSLE POBEDE NAD ZVEZDOM: To je za mene kao trenera i Srbina veoma važno
Košarkaši Crvene zvezde izubili su od Bajerna iz Minhena 85:80 u 30. kolu Evrolige.
Trener gostujuće ekipe Svetislav Pešić kratko je prokomentarisao pobedu u Beogradu.
"Ono što sam rekao i ranije... Sve četvrtine su važne, ali treća može da donese odluku. Nismo startovali kao što smo hteli, znali smo da Zvezda može mnogo bolje. Našli smo svoj ritam. Šta da kažem, ponosan sam što smo slavili protiv velikog tima. U dobrom su ritmu. Slavili smo protiv tima koji ima karakter. Ovo nije za nas samo jedna pobeda, već pobeda koja nam može doneti samopouzdanje".
Topla dobrodošlica?
"Zaista sam ponosan što su me ljudi ovako dočekali. To je za mene kao trenera i Srbina veoma važno".
