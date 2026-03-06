Slušaj vest

Posle meča drvlje i kamenje po igračima Zvezde osuo je Vlade Đurović u studiju TV Arena sport:

- Rekao sam da, ako izgubimo, da je to pet koraka unazad i mi smo to upravo napravili. Igraš utakmicu gde imaš dobar skok, malo grešaka, gde je zalaganje dobro, gde su sudije dobre i izgubimo zbog šuta. Bio je 36 odsto šut za tri poena, 2/13 u prvom poluvremenu, tragedija. Tu gledaš na Nvoru i Batlera. Jedini igrač koji je ličio čitavo vreme utakmice, Mekintajer, skoro da je sve vreme igrao sam i to je Moneke bio sa nekim pogrešnim odlukama, rešenjima, pogotovo na kraju, promaši dva bacanja, ali je i on bio na nekom nivou. Svi ostali su bili ispod svog nivoa, a naročito Nvora, a i Batler.

- Mislim da su, kažem, svi dali sve od sebe, ali ne možemo da kažemo da su Odželej, Kalinić ili Dobrić nešto posebno uradili. Dobrić, hajde, nešto, ali Kalinić baš vrlo malo, sva tri centra su ispod svog nivoa. Jago isto, nešto malo, ali bolje da nije igrao. Mnogo malo raspoloženih igrača, ja koji stalno kritikujem Mekintajera, Bajern je trebalo da vodi 20 razlike u prvom poluvremenu. Međutim, on je nešto tu držao, pokušavao, čak i jedinu trojku je on dao, i Batlerova sapola terena, hajde. To su dve koje su ubačene, to je malo - istakao je Đurović.

