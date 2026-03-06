Slušaj vest

Posle meča na konferenciji za medije govorio je naš bivši selektor i aktuelni strateg Bajerna Svetislav Pešić:

1/12 Vidi galeriju Evroliga, sezona 2025/26 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

- Za nas jako bitna pobeda. Imamo šanse da prođemo dalje, ali ne zavisi toliko od nas. Mi moramo da pobedimo naredne dve utakmice, ako to uradimo protiv Efesa i još jednu, možemo da sanjamo. Nije bitno, za igrače je bitno da su dobili utakmicu protiv ekipe koja igra sjajnu odbranu, u ovakvoj atmosferi. Kao i uvek u tesnim završnicama, ne možemo da očekujemo da ćemo igrati sve četiri četvrtine istim intenzitetom. Treća četvrtina u mnogim utakmicama može da bude odlučujuća, Zvezda je tada pronašla ritam, dok smo mi imali probleme u organizaciji, pravili smo loše faulove. Ali, srećan sam i ponosan na igrače i tim, pronašli smo dobre odluke i na kraju pobedili - rekao je Pešić.

Istakao je da gleda u svoje dvorište.

- Ja se više bavim mojom ekipom. Pratim Zvezdu i navijam, pogotovo sada kada igraju dobro. Ovde su uvek očekivanja, a da li su realna, ja se ne bih previše izjašnjavao. Ne može uvek da se očekuje u ovako važnim utakmicama, ovo je za njih bila jedna od takvih, bili su nervozni. Igraš kako ti protivnik dozvoljava, igrali smo jako dobru odbranu. Možda nismo uvek imali dobre odluke, ali smo pokazali dobar mentalitet.

Svetislav Pešić dočekan ovacijama od strane navijača Crvene zvezde Izvor: Kurir

Bilo je reči i o Nenadu Dimitrijeviću.

- On je izuzetno talentovan dečko. Najvažnije godine karijere je proveo u Badaloni, uvek je pokazivao talenat. Njemu fali dobar trening, a kod mene se trenira. Videli ste kakvu odbranu je odigrao protiv najboljeg napadača Evrope. Izuzetan je igrač, srećni smo, a i on je srećan.

Upitan je i o dočeku u Areni.

- Ja se ne vraćam, ja sam uvek u Srbiji. Ponosan sam da me publika pozdravila. Uvek novinari kažu da trener nije motivisao igrače, a neko mora i trenera da motiviše. E, to je bio ovaj doček. Ja nikada ne mogu da zaboravim kada smo bili prvaci sveta kako nas je narod dočekao. Ja da to nisam doživeo, možda bih prestao da radim ovo. To je nešto što te uvek motiviše. Od ljudi mojih godina se ne očekuje puno, ali eto. Ja uvek mogu da iznenadim.

Osvrnuo se i na domaću ligu.

- Rekorderi smo po broju podkasta. Samo se priča o Jokiću, Zvezdi i Partizanu, posle FIBA i NBA sukob, to su standarne teme. A na kraju niko ne priča o našoj ligi. Zemlja košarke koja nema svoju ligu. Zvezda i Partizan treba da budu u Evroligi, da se reprezentacija kvalifikuje, ali mora da se promeni sistem i da se napravi domaća liga, koju će Zvezda i Partizan da igraju od početka do kraja.

BONUS VIDEO: