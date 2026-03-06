Slušaj vest

Koliko dugo će boleti, ali pre svega, kako će se poraz od Bajern Minhena u Beogradu (85:80) odraziti na nastavak sezone Crvene zvezde u Evroligi?

Da li je plej-of sada realnost ili će i ove sezone Zvezdu koštati porazi od timova koji su daleko ispod nje na tabeli?

Evroliga, sezona 2025/26 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Svi alarmi moraju da se upale, jer je pred Zvezdom težak raspored, a ispod crte plej-ina vrebaju timovi koji imaju bolji međusobni skor od Zvezde - Dubai i Milano.

Naredna četiri kola biće ključ sezone u Evroligi, ako se tu padne, katastrofa je neizbežna.

Prvo u Arenu dolazi Fener, a onda slede tri jako teška gostovanja. Pre svega Panatinaikos koji u OAKA areni nikako neće smeti da dozvoli novi poraz. Zatim se ide u Barselonu koja je već pobedila Zvezdu u Beogradu, a potom sledi opaka Baskonija kojoj nije strano da spakuje 100 + poena.

Pred Sašom Obradovićem i Zvezdom je pravi pakao do kraja marta meseca, a onda sledi i večiti derbi 2. aprila.

Ne propustiteEvroligaDOBRIĆ, IZMENE, TABELA I PROBLEMI? Saša Obradović na tapetu, rekao je šta je imao na konferenciji! Bilo je baš napeto posle šoka u Beogradu!
Saša Obradović
EvroligaUTIŠAO DELIJE U ARENI PA PROGOVORIO NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić otvorio karte nakon rušenja Zvezde - bilo je priče o svemu!
Svetislav Pešić
EvroligaZVEZDA SAMA SEBI NAJVEĆI NEPRIJATELJ! Ovako izgleda tabela Evrolige: Olimpijakos odigrao bratski za crveno-bele
zvezda-bayern-7635611.JPG
EvroligaAKO SE IKADA SUZDRŽAVAO, SADA JE PUSTIO RUČNU I SVE REKAO! Vlade Đurović opleo po igračima Crvene zvezde nakon teškog poraza u Beogradu!
Vlade Đurović

BONUS VIDEO:

Džared Batler dao koš s pola terena Izvor: Arena 1 Premium