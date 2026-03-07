Slušaj vest

Novi dan, a stari Dimitris Janakopulos.

Kontroverzni Grk nastavio je da pravi haos u Evroligi, a posle poraza Panatinaikosa od Olimpijakosa na udaru je bio jedan Srbin.

Naravno, reč je o prvom čoveku Evrolige, Dejanu Bodirogi.

Bodiroga je tokom igračkih dana pravio velike uspehe sa Panatinaikosom, te je baner sa njegovim likom krasio svodove OAKA Arene. Sve do sinoć! Janakopulos je odlučio da posle poraza Panate u derbiju Grčke skine baner Dejana Bodiroge i žestoko udari po njemu.

Detalj iz OAKA Arene snimila je kamera grčkog portala Gazeta. U pitanju je detalj kada Bodiroga drži pehar u svojim rukama, posle osvajanja Evrolige 2000. godine.

Ubrzo se i Janakopulos oglasio na društvenim mrežama gde je na storiju, na srpskom jeziku, napisao:

- Sram te bilo!

Dve stvari su posle ovoga sigurne - sa Janakopulosom nikada nije dosadno i haos u nastavku Evrolige u režiji gazde Panatinaikosa izvesno tek sledi.

Ko je Dimitris Janakopulos?

Dimitris Janakopulos, kontroverzni vlasnik Panatinaikosa, poznat je po svojim ispadima koji redovno potresaju evropsku košarku.

Njegovo ponašanje često prelazi granice sportskog fer-pleja, izazivajući reakcije kako navijača, tako i zvaničnika.

Često je vređao sudije, zvaničnike, igrače i trenere, oglašavao se kontroverznim objavama koje se pamte, a ovo su neki od njegovih skandala...

Pretnje i kazne

Svojovremeno je Janakopulos kažnjen sa 100.000 evra zbog pretnji i uvreda upućenih sudijama nakon poraza od Efesa u četvrtfinalu Evrolige. Njegove izjave na društvenim mrežama, u kojima je nazvao Evroligu "mafijom" i uputio preteće poruke sudijama i zvaničnicima, izazvale su osudu i pokrenule disciplinske postupke.

Sukobi sa zvaničnicima i rivalima

Janakopulos je poznat po verbalnim napadima na protivničke timove i zvaničnike. U jednom incidentu, nakon poraza od CSKA 2015. godine, navodno je pretio sudiji rečima:"Ubiću tebe i tvoju porodicu, to ti obećavam."

Takođe je poznat po tome što je ostavio crvene gaće na klupi Olimpijakosa nakon što su odbili da igraju drugo poluvreme polufinala Kupa Grčke 2019. godine.

Hteo da kupi Partizan

Janakopulos je u jednom razgovoru za grčke medije istakao da je 2016. godine imao želju da kupi Partizan, ali da mu je tražen novac "ispod stola", a napao je i selektora Srbije Sašu Đorđevića.

"Partizan je veliki klub, navijam za njih u ABA ligi. Bio sam spreman da ga kupim pre dve godine, međutim, neki ljudi su tražili pare "ispod stola", pa je stvar, nažalost, propala" - rekao je Dimitris Janakopulos odgovarajući na pitanje da li će crno-beli zatražiti specijalnu pozivnicu od Evrolige ako PAO napusti to takmičenje.

Za bivšeg selektora reprezentacije Sašu Đorđevića rekao je da je vrhunski igrač, ali veoma loš čovek:

"Saša Ðorđević je najgore ljudsko biće koje sam sreo u svom životu, neverovatan igrač, ali jako, jako loš čovek. On je sramota za vašu veliku naciju: hipokrit, lažov i lopov" - osuo je drvlje i kamenje Janakopulos.

Kazne i zabrane

Zbog svojih postupaka, Janakopulos je više puta kažnjavan. U 2018. godini, Evroliga mu je izrekla kazne u ukupnom iznosu od preko 400.000 evra zbog uvredljivih izjava i nepoštovanja zvaničnika. U decembru 2022. godine, dobio je kaznu od 80.000 evra i zabranu prisustvovanja na tri utakmice Evrolige zbog uvredljivih objava na Instagramu.

Porodične i poslovne kontroverze

Janakopulos je takođe imao sukobe unutar sopstvene porodice. U 2012. godini, optužio je svog ujaka za prikrivanje finansijskih problema kluba i tvrdio da je to dovelo do odlaska trenera Željka Obradovića. Pored toga, poznat je po incidentima van terena, uključujući upad u redakciju sportskog portala i vandalizovanje objekata navijača.

Svađa sa Obradovićem

Kada je Žoc odlazio iz Panatinaikosa, u centar pažnje došao je najveći skandal majstor Evrolige, aktuelni vlasnik grčkog kluba, Dimitris Janakopulos. On je svojovremeno izjavio kako je Obradović za njega umro kao čovek kada je otišao iz Panatinaikosa!

U razgovoru za grčki magazin "All Star Basket" iz 2018. godine, Janakopulos je imao samo teške reči za Obradovića:

- Dok je Obradović bio još u Panatinaikosu imali smo dobar odnos i delili smo momente koji povezuju ljude. Ali, kada mi je 2012. godine rekao da neće ostati - umro je za mene kao čovek. Tako da, dok god sam ja u Panatinaikosu, uvek će u dvoranu OAKA dolaziti kao gost - rekao je Janakopulos, pa dodao da Obradovića ipak poštuje kao trenera:

- Prva asocijacija na njega? Neverovatan profesionalac.

Govorio je Janakopulos i o tome što se mnogi uspesi Panate vezuju upravo za Obradovića:

- Ja se uopšte ne slažem sa tim. Uspeh je povezan sa porodicom Janakopulos. Obradović je svakako bio najvažniji instrument naešg uspeha. Ali, uspesi su bazirani na trojstvu: menadžment, tim i navijači - istakao je on.

Palo pomirenje

Dugo Dimitris Janakopulos nije mogao da preboli odlazak Željka Obradovića iz Panatinaikosa, ali je na kraju ipak palo pomirenje. Tokom pripremnog turnira u Atini na kom su 2024. godine nastupali i Partizan i Panatinaikos, Janakopulos je biranim rečima govorio o Obradoviću.

- Dozvolite mi da upotrebim izraz 'moj veliki brat' jer bez obzira na to gde se on nalazi i koji tim vodi, uvek je ovde! Prihvatio je pozivnicu. Dozvolite mi da ispričam jednu anegdotu. Sačuvao sam kuću i kancelariju mog oca u izvornom stanju. Ako prebrojim sve fotografije koje se nalaze u njegovoj kancelariji, ima više fotografija sa Željkom nego sa mnom. Za mene je on kao stariji brat ili otac - govorio je tada on.

