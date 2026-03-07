Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u okviru 30. kola Evrolige od minhenskog Bajerna. Tim Svetislava Pešića slavio je u Beogradskoj Areni rezultatom 85:80 (23:17, 27:26, 22:27, 13:10)

Zvezda je doživela 13. poraz i napravila korak nazad u borbi za plej-of. Crveno-beli su ostali na 17 pobeda. Bajern je upisao 13. pobedu, što ga i dalje drži u igri za doigravanje, pošto ima tri poraza manje od ekipe koja je na desetom mestu.

BIo je ovo bolan poraz za sve u Zvezdi - od igrača, preko stručnog štaba, pa sve do navijača koji nisu mogli da se pomire sa neuspehom.

Tokom utakmice, na meti zvižduka navijača Zvezde bio je bivši kapiten Partizana, a sada važan šraf u mašineriji minhenskog Bajerna, Vladimir Lučić, koji je u jednom trenutku rešio da uđe u verbalni sukob sa pristalicama tima sa Malog Kalemegdana i to ljudima koji su bili uz sam teren.

Vladimir Lučić na meču Crvena zvezda - Bajern Minhen Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Lučić se okrenuo ka tribini i uputio par psovki, ali nije najjasnije kome tačno, te je ušao u verbalni sukob sa nekim pored terena. To niste mogli da vidite u prenosu uživo, ali se ubrzo pojavio snimak na internetu, a evo i kako je sve izgledalo:

Ne propustiteEvroligaCRVENOJ ZVEZDI PRETI PRAVA KATASTROFA? Ključni dani su pred Sašom Obradovićem! Ko preživi pričaće...
Džerdd Batler
EvroligaDOBRIĆ, IZMENE, TABELA I PROBLEMI? Saša Obradović na tapetu, rekao je šta je imao na konferenciji! Bilo je baš napeto posle šoka u Beogradu!
Saša Obradović
EvroligaUTIŠAO DELIJE U ARENI PA PROGOVORIO NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić otvorio karte nakon rušenja Zvezde - bilo je priče o svemu!
Svetislav Pešić
EvroligaZVEZDA SAMA SEBI NAJVEĆI NEPRIJATELJ! Ovako izgleda tabela Evrolige: Olimpijakos odigrao bratski za crveno-bele
zvezda-bayern-7635611.JPG

 BONUS VIDEO:

Svetislav Pešić dočekan ovacijama od strane navijača Crvene zvezde Izvor: Kurir