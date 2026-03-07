Slušaj vest

Zvezda je doživela 13. poraz i napravila korak nazad u borbi za plej-of. Crveno-beli su ostali na 17 pobeda. Bajern je upisao 13. pobedu, što ga i dalje drži u igri za doigravanje, pošto ima tri poraza manje od ekipe koja je na desetom mestu.

BIo je ovo bolan poraz za sve u Zvezdi - od igrača, preko stručnog štaba, pa sve do navijača koji nisu mogli da se pomire sa neuspehom.

Tokom utakmice, na meti zvižduka navijača Zvezde bio je bivši kapiten Partizana, a sada važan šraf u mašineriji minhenskog Bajerna, Vladimir Lučić, koji je u jednom trenutku rešio da uđe u verbalni sukob sa pristalicama tima sa Malog Kalemegdana i to ljudima koji su bili uz sam teren.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Lučić na meču Crvena zvezda - Bajern Minhen Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Lučić se okrenuo ka tribini i uputio par psovki, ali nije najjasnije kome tačno, te je ušao u verbalni sukob sa nekim pored terena. To niste mogli da vidite u prenosu uživo, ali se ubrzo pojavio snimak na internetu, a evo i kako je sve izgledalo:

BONUS VIDEO: