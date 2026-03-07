VLADIMIR LUČIĆ U ŽESTOKOJ RASPRAVI SA NAVIJAČIMA CRVENE ZVEZDE! Ovo niste mogli da vidite u prenosu meča: Isplivao snimak - tenzija, psovke, verbalni sukob...
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u okviru 30. kola Evrolige od minhenskog Bajerna. Tim Svetislava Pešića slavio je u Beogradskoj Areni rezultatom 85:80 (23:17, 27:26, 22:27, 13:10).
Zvezda je doživela 13. poraz i napravila korak nazad u borbi za plej-of. Crveno-beli su ostali na 17 pobeda. Bajern je upisao 13. pobedu, što ga i dalje drži u igri za doigravanje, pošto ima tri poraza manje od ekipe koja je na desetom mestu.
BIo je ovo bolan poraz za sve u Zvezdi - od igrača, preko stručnog štaba, pa sve do navijača koji nisu mogli da se pomire sa neuspehom.
Tokom utakmice, na meti zvižduka navijača Zvezde bio je bivši kapiten Partizana, a sada važan šraf u mašineriji minhenskog Bajerna, Vladimir Lučić, koji je u jednom trenutku rešio da uđe u verbalni sukob sa pristalicama tima sa Malog Kalemegdana i to ljudima koji su bili uz sam teren.
Lučić se okrenuo ka tribini i uputio par psovki, ali nije najjasnije kome tačno, te je ušao u verbalni sukob sa nekim pored terena. To niste mogli da vidite u prenosu uživo, ali se ubrzo pojavio snimak na internetu, a evo i kako je sve izgledalo:
