Veliki grčki derbi između Olimpijakosa i Panatinaikosa tradicionalno donese velike tenzije i opšti haos.

Tako je bilo i u evroligaškom okršaju u petak veče, gde je Olimpijakos savladao Panatinaikos sa 86:80, a gde su se u jednom trenutku sukobili Tajrik Džons i Kostas Slukas.

Tačnije, bivši centar Partizana nasrnuo je na legendu Evrolige i to pred kraj treće deonice pri rezultatu 58:52 za Olimpijakos.

Tajrik Džons nasrnuo na Kostasa Slukasa

Sve se, srećom, završilo na verbalnom sukobu, a snimak je brzo obišao čitavu Evropu.

Pogledajte i vi kako je ovaj haos izgledao:

