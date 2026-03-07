Tajrik Džons nasrnuo je na Kostasa Slukasa tokom meča Olimpijakosa i Panatinaikosa.
Evroliga
TAJRIK DŽONS NASRNUO NA KOSTASA SLUKASA! Opšti haos na velikom grčkom derbiju: O ovom snimku bruji čitava Evropa (VIDEO)
Veliki grčki derbi između Olimpijakosa i Panatinaikosa tradicionalno donese velike tenzije i opšti haos.
Tako je bilo i u evroligaškom okršaju u petak veče, gde je Olimpijakos savladao Panatinaikos sa 86:80, a gde su se u jednom trenutku sukobili Tajrik Džons i Kostas Slukas.
Tačnije, bivši centar Partizana nasrnuo je na legendu Evrolige i to pred kraj treće deonice pri rezultatu 58:52 za Olimpijakos.
Sve se, srećom, završilo na verbalnom sukobu, a snimak je brzo obišao čitavu Evropu.
Pogledajte i vi kako je ovaj haos izgledao:
