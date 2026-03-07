Slušaj vest

Veliki grčki derbi između Olimpijakosa i Panatinaikosa tradicionalno donese velike tenzije i opšti haos.

Tako je bilo i u evroligaškom okršaju u petak veče, gde je Olimpijakos savladao Panatinaikos sa 86:80, a gde su se u jednom trenutku sukobili Tajrik Džons i Kostas Slukas.

Tačnije, bivši centar Partizana nasrnuo je na legendu Evrolige i to pred kraj treće deonice pri rezultatu 58:52 za Olimpijakos.

Tajrik Džons nasrnuo na Kostasa Slukasa Foto: Printscreen / Twitter / Petran1925

Sve se, srećom, završilo na verbalnom sukobu, a snimak je brzo obišao čitavu Evropu.

Pogledajte i vi kako je ovaj haos izgledao:

Ne propustiteKošarka"TAJRIK DŽONS ĆE SUTRA NA SNIMANJE..." Bivši centar Partizana se povredio, trener Olimpijakosa otvorio dušu: "Ne razumem šta se dogodilo..."
Tajrik Džons u dresu Olimpijakosa
EvroligaBIVŠI IGRAČ PARTIZANA DEBITUJE U PIREJU: Jedva čekam da vidim navijače...
Tajrik Džons KK Partizan
EvroligaOLIMPIJAKOS SA TAJRIKOM DŽONSOM NAPADA MAKABI! Barcokas: Konkurencija uvek pomaže ekipi - moraće da zasluže minute!
zvezdaolympiacos-10.jpg
EvroligaTAJRIK DŽONS DEBITOVAO U CRVENO-BELOM DRESU, PA OTVORIO DUŠU O PARTIZANU! Otkrio je NEPOZNATE DETALJE: "Rekli su mi..."
Tajrik Džons KK Partizan

 BONUS VIDEO:

Svetislav Pešić dočekan ovacijama od strane navijača Crvene zvezde Izvor: Kurir