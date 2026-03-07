Slušaj vest

Džordan Nvora ne mora da igra 30 minuta, Jago dos Santos ne mora da ima mesto u sastavu ispred Stefana Miljenovića, a Saša Obradović ne vodi Crvenu zvezdu u Top 6.

Sve ovo su činjenice, a ima ih još puno kada je reč o pohodu Crvene zvezde ka četvrtfinalu Evrolige.

Poraz od Bajerna u 30. kolu je zaboleo navijače, a verovatno i košarkaše ekipe sa Malog Kalemegdana više nego neki prethodni.

Rezultati na utakmicama konkurenata su bili veoma dobri, crveno-beli su dobili priliku da naprave veliki korak u trci za mesto koje obezbeđuje igranje četvrtfinalne serije.

Pobeda, u utakmici u kojoj je bila favorit, Crvenu zvezdu bi odvojila od Hapoela, Žalgirisa i Barselone koji kao i srpski predstavnik imaju 17 trijumfa. Monako i Panatinaikos bi delovali "daleko" sa 16 pobeda...

Ali, Saša Obradović je izgubio borbu protiv, kako je sam rekao, najboljeg trenera svih vremena. Svetislav Pešić je dobio ovacije publike kada je izašao iz tunela na parket u Beogradskoj areni, a onda je naneo Zvezdi bolan poraz.

Obradović je verovatno sve što je mogao uradio pogrešno.

Toliko je pitanja koja se nameću već neko vreme, ali zadržaćemo se na utakmici protiv Bajerna.

Zašto startna petorka sa Motiejunasom na terenu, a Izunduom i Bolombojem na klupi protiv ekipe sa fizički dominantnim centrima kao što su Venjen Gebrijel i Dejvid Mekormak? Zašto Jago dos Santos u sastavu ispred Stefana Miljenovića? Brazilac je zamenio Kodija Miler-Mekintajera na tačno tri minuta i 22 sekunde, posle toga nije ulazio u igru, a u minutima odmora koji je dobio Miler-Mekintajer poziciju plejmejkera je pokrivao Džered Batler, pa je tako Zvezda u tim momentima izgubila ono što Batler najbolje radi. Miljenović je utakmicu gledao u civilu 21. put ove sezone, a krajnje je vreme da se to promeni i da Jago i Stefan zamene mesta.

Zašto su navijači primorani da gledaju pola sata ničega od Džordana Nvore? Najbolji strelac Crvene zvezde je odigrao katastrofalnu utakmicu, a na terenu je proveo gotovo punih pola sata. Pogodio je dva šuta za dva poena iz šest pokušaja, dok je za tri poena bio neprecizan iz svih šest šuteva. Amerikanac Nigerijskog porekla je bio u igri i u završnici utakmice kada su ga gosti označili kao laku metu. Ratan-Mejs ga je napadao i lako dolazio do poena. Obradović je pravio izmene "odbrana-napad" u toj završnici, pa je za odbranu vraćao na parket Kalinića, ali je ostavljao Nvoru i iz igre "vadio" Batlera...

Zašto Ognjen Dobrić ima tretman kao da je junior koji igra prvu seniorsku sezonu? Kapiten Crvene zvezde, košarkaš kojeg navijači obožavaju i koji je klubu doneo gomilu lepih stvari, ove sezone ima 13 minuta po utakmici. Protiv Bajerna je odigrao 10 i po minuta i za to vreme nije napravio spektakl, ali je potezima na obe strane terena u trećoj četvrtini podigao ekipu. Ukradena lopta iz ruku rivala, iznuđen faul u napadu, pogođena trojka za 59:60 i odmah nakon nje još jedan iznuđen faul u napadu... Postavio je Dobrić telo ispred protivnika, sudija je dosudio ofanzivnu ličnu grešku, a šta je dočekalo Knindžu? Selidba na klupu, na koju je bio zakucan do kraja utakmice...

Crvenu zvezdu čeka težak raspored, što znači i tešku borbu za željenu poziciju među šest najboljih timova, a navijači strahuju i za Top 10, odnosno doigravanje za četvrtfinale.

Trebalo bi napomenuti da protiv Bajerna šut nije funkcionisao, da je Zvezda pogodila šest od 30 šuteva za tri poena (samo 20 odsto) i da bi možda ishod bio drugačiji da je još koji šut sa distance prošao kroz obruč...

Sezona u Evroligi je totalno nepredvidiva i uzbudljiva od samog početka, pa navijači osvajača Kupa ne bi trebalo pognutih glava da čekaju naredne mečeve. Međutim, Saša Obradović mora hitno da podigne crveno-bele jer igre u poslednje vreme, čak i na utakmicama koje su završene pobedama, nisu ohrabrujuće. Sa druge strane, umela je Zvezda i pozitivno da iznenadi navijače i ostvari pobede onda kada je to malo ko očekivao.

Raspored Crvene zvezde do kraja ligaškog dela Evrolige:

13. mart: Crvena zvezda - Fenerbahče

20. mart: Panatinaikos - Crvena zvezda

25. mart: Baskonija - Crvena zvezda

27. mart: Barselona - Crvena zvezda

2. april: Crvena zvezda - Partizan

7. april: Crvena zvezda - Pariz

10. april: Asvel - Crvena zvezda

16. april: Real Madrid - Crvena zvezda

