Angola je u utakmici protiv Efesa, u kojoj je njegova ekipa pobedila 91:88, zabeležio 26 poena, četiri skoka, dve asistencije, devet iznuđenih faulova i indeks korisnosti 28, najveći od svih igrača čije su ekipe pobedile u prethodnom kolu.

Nekadašnjem košarkašu Partizana je ovo prva osvojena nagrada za MVP-a kola Evrolige u karijeri, a ovo je drugi put ove sezone da član Asvela osvaja ovo priznanje, nakon što je najkorisniji igrač 18. kola bio Bastijen Votije.

Najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu imao je košarkaš Efesa Sejben Li sa 29 indeksnih poena, ali američki plejmejker zbog poraza svoje ekipe nije mogao da osvoji priznanje za MVP-a kola.

Iz istog razloga nagrada za MVP-a kola nije mogla da pripadne ni krilnom centru Crvene zvezde Čimi Monekeu, koji je imao isti broj indeksnih poena kao Angola.

Moneke je u porazu Zvezde od Bajerna (80:85) upisao 22 poena, šest skokova, dve asistencije i sedam iznuđenih faulova.

Nakon Lija, Angole i Monekea, najveće indekse korisnosti u prethodnom kolu zabeležili su plejmejker Virtusa Karsen Edvards i centar Žalgirisa Mozes Rajt sa po 27 indeksnih poena.

