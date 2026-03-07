Supruga legendarnog košarkaša se oglasila nakon njegovog sukoba sa bivšim košarkašem Partizana.
BURNO
TAJRIKA DŽONSA NAPALA SLUKASOVA ŽENA! Evo šta se desilo nakon što je Amerikanac nasrnuo na legendarnog košarkaša
Slušaj vest
Utakmicu Olimpijakosa protiv Panatinaikosa je obeležio sukob Tajrika Džonsa i Kostasa Slukasa.
Olimpijakos je pobedio najvećeg rivala 11. put zaredom u Evroligi, a Amerikanac, koji je u toku ove sezone prešao iz Partizana u Pirej, imao je incident sa Slukasom.
Tajrik Džons nasrnuo na Kostasa Slukasa Foto: Printscreen / Twitter / Petran1925
Vidi galeriju
Plejmejker Panatinaikosa je u jednom trenutku ušao u napetu situaciju, a Tajrik Džons mu se uneo u lice.
Snimak incidenta je završio na društvenim mrežama, a nakon utakmice se oglasila Marija Darsinou, supruga čuvenog grčkog košarkaša.
"Ljudi, ko je lik koji je napao Slukasa? Zna li njegova majka ko je?", napisala je ona.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši