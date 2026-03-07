Slušaj vest

Utakmicu Olimpijakosa protiv Panatinaikosa je obeležio sukob Tajrika Džonsa i Kostasa Slukasa.

Olimpijakos je pobedio najvećeg rivala 11. put zaredom u Evroligi, a Amerikanac, koji je u toku ove sezone prešao iz Partizana u Pirej, imao je incident sa Slukasom.

Tajrik Džons nasrnuo na Kostasa Slukasa Foto: Printscreen / Twitter / Petran1925

Plejmejker Panatinaikosa je u jednom trenutku ušao u napetu situaciju, a Tajrik Džons mu se uneo u lice.

Snimak incidenta je završio na društvenim mrežama, a nakon utakmice se oglasila Marija Darsinou, supruga čuvenog grčkog košarkaša.

"Ljudi, ko je lik koji je napao Slukasa? Zna li njegova majka ko je?", napisala je ona.

