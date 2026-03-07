Slušaj vest

Nekadašnji košarkaš Partizana je na toj utakmici za 15 minuta postigao pet poena uz šest skokova i jednu blokadu.

"Motivacija je već bila tu zbog naše situacije na tabeli. Pobediti ove momke donosi veliki podsticaj, pogotovo zbog razlike u poenima i sličnih stvari. Ali da, biti ponovo u Beogradu i setiti se derbija... definitivno sam želeo da pobedim Zvezdu. Ne zbog veze sa Partizanom, već jednostavno zato što želim da pobedim Zvezdu", rekao je Ajzea Majk za "Meridian sport".

1/13 Vidi galeriju Evroliga, sezona 2025/26 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Kanađanin se prisetio stvari koje je voleo u Beogradu.

"Energija navijača na derbijima je nezaboravna. Osim utakmica, nedostaju mi ćevapi. U Minhenu ima jedan dobar lokal, ali ipak, ćevapi u Srbiji se ne zaboravljaju".

Pričao je i o kapitenu Bajerna.

"Lučić je sjajan, na terenu i van njega. Odličan je čovek, jasno je zašto tim toliko veruje u njega. Veliki lider, sjajan košarkaški mozak. Igra od svoje 15. godine na najvišem nivou. Definitivno GOAT, nema dileme".

Bonus video: