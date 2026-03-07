OVAJ ČOVEK JE BAŠ HTEO DA POBEDI ZVEZDU! Bivši košarkaš Partizana se oglasio posle utakmice: Definitivno sam to želeo!
Nekadašnji košarkaš Partizana je na toj utakmici za 15 minuta postigao pet poena uz šest skokova i jednu blokadu.
"Motivacija je već bila tu zbog naše situacije na tabeli. Pobediti ove momke donosi veliki podsticaj, pogotovo zbog razlike u poenima i sličnih stvari. Ali da, biti ponovo u Beogradu i setiti se derbija... definitivno sam želeo da pobedim Zvezdu. Ne zbog veze sa Partizanom, već jednostavno zato što želim da pobedim Zvezdu", rekao je Ajzea Majk za "Meridian sport".
Kanađanin se prisetio stvari koje je voleo u Beogradu.
"Energija navijača na derbijima je nezaboravna. Osim utakmica, nedostaju mi ćevapi. U Minhenu ima jedan dobar lokal, ali ipak, ćevapi u Srbiji se ne zaboravljaju".
Pričao je i o kapitenu Bajerna.
"Lučić je sjajan, na terenu i van njega. Odličan je čovek, jasno je zašto tim toliko veruje u njega. Veliki lider, sjajan košarkaški mozak. Igra od svoje 15. godine na najvišem nivou. Definitivno GOAT, nema dileme".
