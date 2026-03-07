Panatinaikos je izgubio od Olimpijakosa u grčkom derbiju u Evroligi, čim je PAO i dalje u veoma teškoj situaciji, ali to ne menja stav trenera Ergina Atamana.

- Verujemo u ovaj tim od početka sezone. Najdžel Hejs-Dejvis nam se tek pridružio i je odigrao svoju drugu utakmicu u Evroligi. Lesor će se vratiti ove nedelje. Nastavićemo da se borimo do kraja, naši ciljevi ostaju isti. Prvo želimo da uđemo u plej-of, a zatim na Fajnal-for. Verujemo da ćemo to ostvariti jer imamo fantastičan roster. Ako ne ostvarimo te ciljeve, onda možemo reći da smo imali neuspešnu sezonu u Evroligi - rekao je Ataman.