Trener PanatinaikosaErgin Ataman ne odustaje uprkos tome što se njegov tim nalazi na 10. mestu na tabeli Evrolige.

Panatinaikos je izgubio od Olimpijakosa u grčkom derbiju u Evroligi, čim je PAO i dalje u veoma teškoj situaciji, ali to ne menja stav trenera Ergina Atamana.

Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved., Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Trener koji je vodio grčki klub do titule u Evroligi 2024. godine i dalje veruje da njegov tim može da preokrene sezonu:

- Verujemo u ovaj tim od početka sezone. Najdžel Hejs-Dejvis nam se tek pridružio i je odigrao svoju drugu utakmicu u Evroligi. Lesor će se vratiti ove nedelje. Nastavićemo da se borimo do kraja, naši ciljevi ostaju isti. Prvo želimo da uđemo u plej-of, a zatim na Fajnal-for. Verujemo da ćemo to ostvariti jer imamo fantastičan roster. Ako ne ostvarimo te ciljeve, onda možemo reći da smo imali neuspešnu sezonu u Evroligi - rekao je Ataman.

