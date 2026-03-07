RASPADA SE SVE, ALI ATAMAN SE NE PREDAJE! Baš je tvrdoglav uprkos svemu...
Trener PanatinaikosaErgin Ataman ne odustaje uprkos tome što se njegov tim nalazi na 10. mestu na tabeli Evrolige.
Panatinaikos je izgubio od Olimpijakosa u grčkom derbiju u Evroligi, čim je PAO i dalje u veoma teškoj situaciji, ali to ne menja stav trenera Ergina Atamana.
Trener koji je vodio grčki klub do titule u Evroligi 2024. godine i dalje veruje da njegov tim može da preokrene sezonu:
- Verujemo u ovaj tim od početka sezone. Najdžel Hejs-Dejvis nam se tek pridružio i je odigrao svoju drugu utakmicu u Evroligi. Lesor će se vratiti ove nedelje. Nastavićemo da se borimo do kraja, naši ciljevi ostaju isti. Prvo želimo da uđemo u plej-of, a zatim na Fajnal-for. Verujemo da ćemo to ostvariti jer imamo fantastičan roster. Ako ne ostvarimo te ciljeve, onda možemo reći da smo imali neuspešnu sezonu u Evroligi - rekao je Ataman.
BONUS VIDEO: