Evroligaška sezona ulazi u samu završnicu kada je reč o ligaškoj fazi, a do kraja je ostalo da se odigra još osam zvaničnih kola, uz gomilu odloženih utakmica, ali to je neka druga tema...

Predstavnici Srbije, Crvena zvezda i Partizan, nalaze se na različitim pozicijama kada pogledamo tabelu. Zvezda je u samom vrhu, dok je Partizan davno otpisan iz bilo kakve trke za plej-in, odnosno plej-of.

Jedan podatak upada u oči navijačima večitih, a to je broj izvedenih slobodnih bacanja. Dobro se sećaju Grobari utakmice sa Realom u Beograd, gde je Partizan izveo samo tri penala, dok je u Pireju imao svega 5...

Otud i ogromna razlika u odnosu izvedenih slobodnih bacanja...

Zvezda je na petom mestu sa 642 penala, dok je Partizan poslednji - izvevši svega 455. Treba napomenuti da Partizan ima i utakmicu manje. Na prvom mestu je Olimpijakos sa 696, drugi je Dubai (686), a treći Monako (679).

Evo i kompletne liste!

Crvena zvezda Partizan broj sl bacanja Evroliga Foto: Printscreen/Basketnews

