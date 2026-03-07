DA LI ZNATE DA JE PARTIZAN IZVEO NAJMANJE SLOBODNIH BACANJA OD SVIH TIMOVA U EVROLIGI? Evo na kome mestu je Crvena zvezda!
Evroligaška sezona ulazi u samu završnicu kada je reč o ligaškoj fazi, a do kraja je ostalo da se odigra još osam zvaničnih kola, uz gomilu odloženih utakmica, ali to je neka druga tema...
Predstavnici Srbije, Crvena zvezda i Partizan, nalaze se na različitim pozicijama kada pogledamo tabelu. Zvezda je u samom vrhu, dok je Partizan davno otpisan iz bilo kakve trke za plej-in, odnosno plej-of.
Jedan podatak upada u oči navijačima večitih, a to je broj izvedenih slobodnih bacanja. Dobro se sećaju Grobari utakmice sa Realom u Beograd, gde je Partizan izveo samo tri penala, dok je u Pireju imao svega 5...
Otud i ogromna razlika u odnosu izvedenih slobodnih bacanja...
Zvezda je na petom mestu sa 642 penala, dok je Partizan poslednji - izvevši svega 455. Treba napomenuti da Partizan ima i utakmicu manje. Na prvom mestu je Olimpijakos sa 696, drugi je Dubai (686), a treći Monako (679).
Evo i kompletne liste!
