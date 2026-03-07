Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Bajerna iz Minhena na svom terenu rezultatom 80:85, čime su propustili novu šansu da se učvrste u samom vrhu tabele elitnog takmičenja.

Bio je ovo drugi poraz Zvezde u utakmicama protiv timova iz "donjeg doma", pošto su nedavno na domaćem terenu izgubili i od Makabija, i tako sebi otežali posao kada je u pitanju borba za Top 6 fazu elitnog takmičenja.

Ipak, situacija za sada nije tako alarmantna, ako je suditi prema izveštaju superkompjutera na osnovu 10.000 simulacija. Zvezda za sada zauzima osmo mesto i predviđa joj se plej-in, u kojem bi se, prema sadašnjem stanju, samim tim našli i Barselona, Monako i Panatinaikos.

Zvezdi se predviđa 21 pobeda na kraju Evrolige, a šansa da uđe u Top 10 je 84%, dok je verovatnoća za Top 6 pala na 32%, a mesto u Top 4 je sada dosta daleko i crveno-beli imaju samo 8% šanse ako je verovati veštačkoj inteligenciji.