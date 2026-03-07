Slušaj vest

Olimpijakos je srušio Panatinaikos u velikom derbiju Evrolige, ali tema razgovora sa novinarima posle meča nije bila pobeda već aktuelna situacija na Bliskom istoku

Konkretno, pitanje postavljeno treneru tima iz Pireja glasilo je koliko ratni sukobi u tom delu sveta lično utiču na igrače i trenere, jer tri kluba Evrolige dolaze iz ratom zahvaćenog područja.

"To zavisi od društvene svesti koju svako može imati i empatije za ono što se dešava u svetu, a ne samo ispred nas ili gde god mi imamo interes. Očigledno je da neki veliki lideri zemalja ne razmišljaju na isti način kao obični ljudi, jer se ratovi obično vode zbog finansijskih interesa. Zar ne? Dakle, ljudske duše, deca i civili se žrtvuju se zarad finansijskih interesa".

Barcokas je prestao da gaji iluzije da će svetom prevladati razum.

"Lično, ja sam digao ruke. Pre nekoliko godina, videvši kako neka društva napreduju, verovao sam da više nećemo gledati ratove, i to je bila najgluplja stvar koju sam ikada pomislio. Moja ćerka mi je rekla da se trenutno na planeti vodi više od 100 ratova - to su joj rekli u školi. A ja sam mislio da neće biti ratova, jer društva mogu drugačije da komuniciraju. Dakle, potpuno sam pogrešio i definitivno nisam najbolja osoba da priča na ovu temu".