Slušaj vest

Prvi čovek KK Partizan, Ostoja Mijailović, dao je opširan intervju za Meridian sport gde se dotakao brojnih zanimljivih tema.

Jedna od njih bio je i Džabari Parker, kog i sam Mijailović smatra ozbiljnim promašajem i greškom.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

- Kad je trener Penjaroja odlučio da skloni Parkera iz tima, bio je potpuno fizički nepripremljen, imao je višak kilograma. Sve vreme je radio sa našim kondicionim trenerom i smršao 5 kg. Čitam sada da je odmah u Badaloni toliko smršao. Sa njim su se pojavile dve opcije – finansijski bolja je bila iz Kine. Za Partizan je to bilo isplativije, jer su želeli da preuzmu veći deo ugovora, ali su Parkerov agent i sam Džabari odlučili da je prerano, da on još može da igra na visokom nivou u Evropi. I našli su Huventud. Iz Badalone su želeli da preuzmu sitan deo njegovog ugovora. Nije tajna, nas Parkerov ugovor mesečno košta ukupno 300.000 dolara – neto plata, agentska provizija od 10% i porezi. Mi smo želeli da amortizujemo bilo šta iz tog ugovora i da mu omogućimo da igra negde kako bismo mu pronašli sredinu za sledeću sezonu, jer nas njegov ugovor i tada opterećuje još 3 miliona dolara bruto. Badalona je nudila malo novca, ali smo uz velike muke uspeli da izvučemo da oni preuzmu 230 hiljada dolara. Njegova primanja za sledeću sezonu su 2,5 miliona neto - rekao je Mijailović, pa dodao:

- To je nenormalno veliki novac! Ne mislim ništa loše o Parkeru, čak ga smatram dobrim momkom koji se ovde nije snašao. Ali on je bio potpuno pogrešan potez naše struke. Žao mi je što smo kao uprava pristali da potpišemo takav ugovor. Kad se završila sezona 2024-2025, znao sam da su nam potrebni dobri rezultati. Izašao sam pred struku i rekao da imaju 35% povećanje budžeta. Rekao sam: ’Dajte dvojicu dobrih igrača sa tržišta da učine ekipu boljom’. Uradili smo sve da zadržimo Isaka Bongu, Sterlinga Brauna i igrače koje želimo. Mi smo Sterlinga u sezoni 2024-2025 plaćali duplo manje nego u ovoj sezoni, iako je imao garantovan ugovor, samo da ga neko ne bi odveo. Isto važi i za Bongu. Ali, nažalost smo platili 5 miliona za dvojicu igrača koji su ekipu učinili lošijom. Mada, neću ništa loše da kažem za Miltona, povredio se, nije se snašao, prva je godina u Evropi… Strašno dobar momak koji je imao želju. Nismo imali sreću ni mi, ni on.

1/14 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Zatim je objasnio kako je njegov dolazak negativno uticao na ekipu.

- Bila je potpuna greška dovesti igrača koji prima 3 miliona među igrače koji zarađuju 800 hiljada ili milion, a ubacuju 15 poena po utakmici i bore se. Na kraju oni kažu: ’OK, ako ovaj prima tri puta više od mene, mora i da igra tri puta bolje!’ Statistika Parkera na početku sezone je bila solidna, ali kako je vreme prolazilo, postizao je koš ili dva po utakmici, cela ekipa se okrenula protiv njega i tu je pukla atmosfera. Ništa on nije namerno učinio, ali taj ugovor je bio loš za Partizan - istakao je Mijailović.

Kurir sport / Meridian sport

BONUS VIDEO: