Košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan govorio je za "Basketball Sphere" o oporavku i povratku na teren posle operacije kolena, Zvezdinoj sezoni u Evroligi, treneru Saši Obradoviću i brojnim drugim temama.

Podsetimo, Kenan je u VTB Superkupu, pred sam start sezone, doživo tešku povredu kolena. Usledila je operacija u SAD i dug i naporan proces oporavka.

Srećom, sve je prošlo kako treba, počeo je sa individualnim treninzima i nada se da će se uskoro priključiti ekipi.

"Sve je kako treba. Osećam se dobro i mentalno i fizički. Na terenu sam već dve nedelje, treniram individualno, krećem se i ponovo radim stvari na koje sam navikao. Terapija ide dobro, tamo sam pet dana u nedelji i rade odličan posao. Sve je u redu, ne mogu da se žalim, nije bilo nikakvih zastoja. Samo nastavljam da guram napred i pokušavam da se vratim što pre", rekao je Kenan.

Veruje da će mu lekari u aprilu dati "zeleno svetlo".

"Treba da dobijem dozvolu lekara u aprilu. To je sledeća najvažnija stvar za mene – da dobijem zeleno svetlo za aktivnosti. Posle toga ću, naravno, sesti sa klubom i razgovarati o tome šta je sledeće".

Priznao je Kenan da mu najteže palo to što nije bio u mogućnosti da pomogne svojoj ekipi.

"Veoma sam takmičarski nastrojen i cenim svaki trenutak koji provedem na terenu. Taj deo je najteži – sedeti kod kuće i gledati utakmice, a znam da bih mogao da budem tamo sa momcima. Sve vreme samo želim da budem na terenu i da im pomognem", kaže Kenan i dodaje:

"Tokom mnogih utakmica vidim načine na koje bih mogao da pomognem timu. Drago mi je što su momci uspeli da se izbore sa svim problemima i da preguraju teške trenutke koje su imali ove sezone. Srećan sam zbog njih, ali je teško biti sa strane bez mogućnosti da pomognem, iako znam da bih mogao".

Osvrnuo se i na rezultate crveno-belih u Evroligi ove sezone.

"Znate, sve je otvoreno. Ovo je još jedna sezona u Evroligi i mislim da, zavisno od rivala, trenutka i vremena na utakmici, bilo ko može da pobedi, a bilo ko može i da izgubi. Zato uvek verujem u naše šanse protiv bilo koga. Imamo sjajnu grupu momaka koji su se borili, gurali i prošli kroz teške trenutke ove godine, i pravilno se nose sa tim, što će im pomoći kasnije u sezoni".

"Nadam se da ću se vratiti bar da budem glas u svlačionici i da na najbolji mogući način pomognem momcima kada budem dobio odobrenje za igru. Sviđaju mi se naše šanse, samo treba da završimo ovaj deo sezone kako treba i sve što dođe posle toga će biti dobro", dodao je Kenan.

U njegovom odsustvu desila se i promena na klupi. Janis Sferopulos je napustio crveno-bele, a zamenio ga je srpski stručnjak Saša Obradović. Kenan je sada otkrio da se još uvek nije razgovarao sa Obradovićem.

"Nisam... Nisam očekivao da će baš posegnuti da me kontaktira. Trenutno sam sa strane i radim ono što moram u procesu povratka. Poštujem njegovu poziciju i posao. On ima tim na koji mora da se fokusira i imao je puno obaveza kada je došao, tako da sigurno pozivanje mene nije bila njegova prva stvar. Dakle, nema nikakvih loših osećanja. On radi svoj posao, a ja radim svoj kako bih bio spreman. Kada dođe moje vreme, sigurno će nam se putevu ukrstiti, pa ćemo i razgovarati", rekao je Kenan.

