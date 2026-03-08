Slušaj vest

Nekoliko velikih promena napravio je Partizan u igračkom kadru tokom sezone.

Pred sam start sezone, kao grom iz vedra neba, odjeknula je vest da je Frenk Nilikina napustio Partizan i preselio se u redove Olimpijakosa.

Iako je bivši trener Željko Obradović u svom obraćanju javnosti istakao da je Nilikina mora da ode, kako bi klub angažovao centra Bruna Fernanda, Mijailović tvrdi da je stručni štab odlučio da se zahvali Francuzu.

"Frenk Nilikina je otišao u Olimpijakos nakon što stručni štab više nije računao na njega. Mi smo za igrača koji je sklonjen iz tima uzeli 300.000 evra obeštećenja".

Sredinom novembra Partizan se rešio i "precrtanog" Ifea Lundberga, koji je prešao u Makabi. Međutim, pre njegovog odlaska klub je na Danca potrošio čak 600.000 evra.

"Sportski sektor nije više želeo Lundberga, ali on je imao ugovor vredan 1,3 miliona evra neto. Sportski direktor nije uspeo, tako da nam je Iffe samo ove sezone uzeo 500.000 evra neto novca, dakle više od 600.000 evra kad se uračunaju agentske provizije, porezi i doprinosi", otkrio je Mijailović u razgovoru za "Meridian sport".

Lundberg je u Partizan stigao u leto 2024. godine kao jedno od najvećih pojačanja crno-belih u istoriji. Uz Karlika Džonsa i Brendona Dejvisa, morao je da čini glavnu okosnicu Partizana, ali od pomenute trojke, samo je Džons opravdao očekivanja.

Danac je podbacio u potpunosti, imao je svega nekoliko solidnih partija na početku sezonu, uz par zapaženih izdanja u plej-ofu ABA lige, ali to je mizeran učinak za jednog od najplaćenijih košarkšaka Partizana.

Pokušavali su crno-beli da ga se reše prošlog leta i tako oslobode prostor za dovođenje novog igrača, ali nisu uspeli u svojoj nameri. Šuškalo se da bi mogao da se vrati u tim nakon teške povrede Karlika Džonsa, ali Željko je ostao dosledan. Danac je shvatio da mora da ide, prihvatio je poziv Makabija i nije pogrešio.

1/13 Vidi galeriju Ife Lundberg Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović, EPA Andrej Cukić, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Michele Nucci/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Starsportphoto

Početkom januara Partizan je napustio i centar Tajrik Džons i preselio se u Olimpijakos.

"Tajrik se našao na listi nepoželjnih igrača sa garantovanim ugovorom. Čuli smo čak i predlog da bi trebalo da ga pustimo makar i besplatno, ali smo ipak uspeli da uzmemo obeštećenje od 450.000 evra", rekao je Mijaliović.

Pred završni turnir Kupa Radivoja Koraća usledio je novi odlazak iz Partizana. Posle dva meseca Kameron Pejn je napustio crno-bele i vratio se u NBA ligu.

1/8 Vidi galeriju Kameron Pejn u dresu Partizana Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

"Pejn je pristao da plati svojih 875.000 dolara, dok isto toliko plaća i Philadelphia. Odličan posao za nas! Igrao je dva meseca i od njega nam je ostalo čisto 1,5 miliona dolara neto. Neto efekat – ono što mu nismo platili po ugovoru, plus novac koji smo primili za obeštećenje – je 2,5 miliona dolara. Ove godine smo prihodovali nešto više od dva miliona evra od tih obeštećenja", otkrio je Mijailović.