Predsednik KK Partizan, Ostoja Mijailović, dao je opširan intervju za Meridian sport i tom prilikom bez ustezanja pričao o brojnim temama.

Ono što navijače Partizana i dan danas zanima, jeste to šta se zapravo dogodilo sa Nikolom Mirotićem, koji je na leto 2023. godine bio na korak od crno-belog dresa.

Nikola Mirotić Foto: Simone Lucarelli/IPA Sport/ipa-a / Shutterstock Editorial / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Tada su crno-beli bili na pragu velikog pojačanja. Imali su dogovor sa bivšim NBA asom, ali je bombastični transfer u poslednjem trenutku propao.

- Bio sam u njegovoj kući, na ručku, sve smo se dogovorili. Pružio je ruku i rekao: Dolazim! Stavio je na sto uslove koji su za nas bili nemogući, ali sam se dogovorio sa upravom da ih prihvatimo jer je bilo neverovatno važno za stručni štab. Na kraju je iz samo njemu poznatih razloga odustao i tako nas obavestio - rekao je Ostoja Mijailović za Meridian sport.

Mirotić na kraju nije potpisao ugovor, rešio je da karijeru nastavi u Milanu, a Partizan je imao krajnje neuspešnu sezonu.

