Prvi čovek KK Partizan, Ostoja Mijailović, dao je opširan intervju za Meridian sport gde se dotakao brojnih zanimljivih tema.

Jedna od njih bio je i Žofri Lovernj, odnosno njegov potencijalni povratak u Partizan.

1/5 Vidi galeriju Žofri Lovernj Foto: PILLAUD / Sipa Press / Profimedia, Starsport, Profimedia

- Pet puta sam potencirao tu priču, ali procena sportskog sektora je bila da nije igrač za nas. Molio sam ih da dođe, jer je to važno zbog navijača, on je imao ogromnu želju da se vrati u Partizan, da se ovde penzioniše. Kupio je i stan u Beogradu, želi da živi ovde, ima srpski pasoš… Želeo sam da dođe i da bi stabilizovao svlačionicu, da napravi vezu sa navijačima, da pokaže kako se igra za ovaj klub. I biće moj predlog stručnom štabu da se on nađe u timu sledeće sezone i da se ovde penzioniše, uz lep ispraćaj, kako zaslužuje. Videćemo da li će se desiti, zavisi od Lovernjovih ambicija i našeg trenera, jer nikad neću uraditi nešto preko njega. Kad izvršni odbor prestane da odbija igrače koje šalje stručni štab, oni više neće biti stručni štab, jer nemaju podršku. Stručni štab treba da odabere igrača, a ako odgovara budžetu, mi podignemo ruku - rekao je Mijailović, pa se osvrnuo i na Dantea Egzuma:

- Sigurno je želja da vraćamo igrače koji su ostavili trag u Partizanu, koji mogu da pomognu igrački. Egzum je jedan od igrača kojeg smo svi obožavali, a obožavamo ga i dalje.

1/9 Vidi galeriju Dante Egzum - košarkaš Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, Screenshot, @starsport

Osvrnuo se potom Ostoja Mijailović i na situaciju sa Mikom Murinenom.

- Doveden je kao projekat, pokazao je kroz finsku reprezentaciju da je veliki prospekt, spektakularno igrao protiv Srbije. Struka ga je zapazila, klub radio na tome da ga dovede… Nažalost, neke stvari nisu videli, nije se uklopio u sredinu, bivši trener mu je davao šansu nekoliko puta i nije je iskoristio. Nije bilo strpljenja, mlad je igrač i još nezreo, ali ima budućnost i sigurno će biti veliki košarkaš. Nije se ovde snašao, otišao je dalje da igra košarku. I dalje je igrač Partizana, pod ugovorom je i očekujemo sledeće sezone da neko otkupi njegova prava. Već imamo neku komunikaciju, iz Evrope i iz Amerike.

Kurir Sport / Meridian sport

