Predsednik Partizana Ostoja Mijailović u opširnom intervjuu koji je dao za "Meridian sport" dotakao se brojnih zanimljivih tema.

Mijailović je, između ostalog, ukazao i na ogroman problem sa kojim se klubovi susreću u savremenoj Evroligi. Finansijsko kažnjavanje igrača zbog loših izdanja na terenu nije moguće, pa su klubovima praktično "vezane ruke". Njihove interese ne štiti niko!

"Razgovarao sam sa nekoliko predsednika klubova, između ostalih i sa gospodinom Mizrahijem iz Makabija. Evroliga mora da nađe način da klubovi zaštite svoja prava. ELPA štiti prava igrača, Evroliga kroz svoju organizaciju štiti svoja, Udruženje trenera štiti interese trenera… A interese klubova – niko. Potpuno je normalno da igrač potpiše ugovor, a onda sutra dođe i kaže da ga boli noga, iako se na snimku ne vidi ništa. On može godinu dana da priča kako ga boli noga i da ne može da igra – vi ćete morati da mu isplatite kompletan ugovor. Evroliga treba da uradi grupnu polisu osiguranja za sve klubove, pa nek ga i naplati kako bi lakše ugovorila", kaže Mijailović i dodaje:

"Ugovor je dvosmerna ulica, klub plaća novac igraču, a on treba da pruži uslugu. Klub garantuje da će platiti novac, a igrač ne garantuje da će igrati. Dolazimo u situaciju da igrači odlaze u diskoteku, da se tuku po gradu, da izmišljaju povrede jer ne žele da igraju, skaču na stručni štab, prave lošu atmosferu u ekipi… Sve to utiče na reputacije kluba, sponzora i evropske košarke. Klubovi su, prema mišljenju mnogih, krave muzare, koje beskonačno mogu da se muzu".

Osvrnuo se i na konkretan problem koji je Partizan imao sa Tajrikom Džonsom.

"Desilo nam se na utakmici protiv Asvela, da na dan utakmice jedan od ključnih igrača kaže da ga nešto boli. Na snimcima nije imao ništa, ali on je tvrdio da ga nešto boli. I onda trener nije mogao da ima koncept kad dolazi na utakmicu jer je ostao bez jednog od nosioca… Dešava se i da igrač ima 10 kilograma više. Kažete mu da mora da se pridržava dijete, dolazi na kondicione treninge, a on sve vreme ima 10 kilograma više. Vi njemu uredno dajte novac svaki mesec, a to što on nije uradio ništa za taj novac i što se ponaša neprofesionalno – to je očigledno normalno. I onda kažu ne možete tako sa igračima, to je mobing, oni su stranci u vašoj državi", kaže predsednik Partizana.