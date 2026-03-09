Slušaj vest

Najbolji igrač Bajerna i reprezentativac Nemačke, Andreas Obst, produžio je ugovor sa nemačkim klubom.

Obst će u Bajernu ostati do leta 2029. godine, objavio je danas klub iz Minhena.

Sjajnim partijama u dresu Bavaraca Nemac je privuka veliku pažnju ove sezone. Dovodio se u vezu sa Dubaijem, spekulisalo se da je i Real ozbiljno zainteresovan, ali on je rešio da ostane veran Bajernu.

"Srećan sam što je Andreas doneo odluku da ostane u najboljem klubu u Evropi. To je veoma dobra odluka za njega, ali i veoma dobra za naš klub. Želim mu mnogo uspeha i u budućnosti", rekao je aktuelni trener Bajerna Svetsislav Pešić.

Odluka Obsta obradovala je i kapitena minhenskog tima Vladimira Lučića.

"Presrećan sam, i zbog njega i zbog kluba, jer ostaje sa nama. On je pravi franšizni igrač Bajerna", rekao je Lučić.

Obst je 2021. godine stigao u Bajern iz Bamberga.

Ove sezone u Evroligi prosečno beleži 15.5 poena uz fantastičnih 40 odsto šuta za tri poena.

Ne propustiteEvroliga"JEDAN OD KLJUČNIH IGRAČA KAŽE DA GA NEŠTO BOLI - NA SNIMCIMA NIŠTA" Ostoja zagrmeo: Tuku se po gradu, izmišljaju povrede, imaju 10 kg viška, a vi plaćate!
Ostoja Mijailović
Evroliga"PRUŽIO JE RUKU I REKAO: DOLAZIM!" Ostoja Mijailović otkrio kako ga je "ispalio" Nikola Mirotić! Bio je u njegovoj kući, sve su se dogovorili, onda...
Ostoja Mijailović.jpg
EvroligaSUPERKOMPJUTER IZRAČUNAO ZVEZDINE ŠANSE ZA TOP 6 EVROLIGE: Evo kako stoje stvari posle poraza od Bajerna...
zvezda-bayern-7635611.JPG
EvroligaRASPADA SE SVE, ALI ATAMAN SE NE PREDAJE! Baš je tvrdoglav uprkos svemu...
Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos

Ebuka Izundu udara igrača Bajerna glavom Izvor: Arena 1 Premium