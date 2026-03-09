Slušaj vest

Najbolji igrač Bajerna i reprezentativac Nemačke, Andreas Obst, produžio je ugovor sa nemačkim klubom.

Obst će u Bajernu ostati do leta 2029. godine, objavio je danas klub iz Minhena.

Sjajnim partijama u dresu Bavaraca Nemac je privuka veliku pažnju ove sezone. Dovodio se u vezu sa Dubaijem, spekulisalo se da je i Real ozbiljno zainteresovan, ali on je rešio da ostane veran Bajernu.

"Srećan sam što je Andreas doneo odluku da ostane u najboljem klubu u Evropi. To je veoma dobra odluka za njega, ali i veoma dobra za naš klub. Želim mu mnogo uspeha i u budućnosti", rekao je aktuelni trener Bajerna Svetsislav Pešić.

Odluka Obsta obradovala je i kapitena minhenskog tima Vladimira Lučića.

"Presrećan sam, i zbog njega i zbog kluba, jer ostaje sa nama. On je pravi franšizni igrač Bajerna", rekao je Lučić.

Obst je 2021. godine stigao u Bajern iz Bamberga.

Ove sezone u Evroligi prosečno beleži 15.5 poena uz fantastičnih 40 odsto šuta za tri poena.