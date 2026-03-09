Slušaj vest

Nekadašnji plej Fenerbahčea, Bred Vonamejker, prisetio se u jednom podkastu trenutka kada je doneo važnu odluku u karijeri, da zaigra pod vođstvom legendarnog trenera Željka Obradovića, ali i kako mu je taj potez potpuno promenio profesionalni put.

On je od solidnog, ali ne previše eksponiranog igrača na evropskim parketima uspeo da stigne do ugovora u NBA ligi, a na tom putu presudnu ulogu imali su vrhunski evropski stručnjaci. U Bambergu je radio sa Andreom Trinkijerijem, zatim u u Darušafaki ga je trenirao Dejvid Blat, da bi u Feneru pod palicom Željka Obradovića, napravio poslednji veliki iskorak, koji mu je na kraju otvorio vrata NBA lige.

„Pred drugu sezonu u Darušafaki sam rekao da me ne zanima što nemaju novac da me plate. Tim je išao iz Evrolige u Evrokup. Drugi igrači su počeli da zovu agente i da pitaju pitanja jer su došli znajući da ću ja da odem iz kluba. Morao sam da snimam njihove razgovore, a sledećeg dana dolazim i hala je zaključana i niko mi se ne javlja… Ludo“, rekao je Vonamejker.

U početku nije želeo da igra kod Željka Obradovića, a onda...

„Nisam hteo da igram za Željka Obradovća jer je lud. Psovao je igrače. Igrao sam za Blata, najbučnijeg trenera. Nisam upoznao nikoga glasnijeg od njega, ali je imao NBA mentalitet, tretirao nas je kao NBA igrače“, kazao je američki košarkaš i potom dodao:

„Stigli smo do četvrtfinala, ispali od Reala i onda odjednom su važni ljudi iz Turske počeli da me zovu. Bilo je ludo. Onda me Obradović zvao na sastanak. Rekao mi je da priče nisu tačne i potpisao sam, a on je bio bog u Turskoj. Učetvorostručio se moj broj pratialaca na društvenim mrežama, nisam morao da plaćam račune u restoranima, niti da rezervišem večere… Mogao sam da radim bilo šta. Paparaci su nas pratili to je bilo zastrašujuće. Morali smo i da se krijemo“, svedoči Vonamejker.