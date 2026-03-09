Slušaj vest

Džoš Ingls, bivši saigrač aktuelnog trenera Fenerbahčea Šarunasa Jasikevičusa, veruje da bi se Litvanac dobro snašao i u NBA ligi.

Litvanski stručnjak sa druge strane nema želju da napušta Evropu, pa tako ne bi imao ništa protiv da ostane u Fenerbahčeu, sa kojim je aktuelni šampion Evrolige:

“Mislim da bi mogao. Mislim – hoću reći – siguran sam da je već imao prilike. Ne bih se iznenadio da ih je odbio kako bi ostao tamo gde očigledno voli da bude glavni trener i gde je pokazao da je odličan trener”, rekao je Australijanac.

Ingls ističe da nema dobra iskustva dok je bio saigrač sa Jasikvičusom, kada su nosili dres Barselone.

“Takođe ne mislim da bih igrao za njega jer je i on pomalo lud (smeh), ali mogao bih da budem njegov saigrač. Očigledno smo bili saigrači u Barceloni, i isto tako pratim Fenerbahce zbog njega i vidim njegovu sposobnost i način na koji igraju", dodao je Ingls.

