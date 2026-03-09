Slušaj vest

Već smo pisali o uticaju Ebuke Izundua ove sezone u dresu Crvene zvezde.

Za vrlo kratko vreme, od treće opcije, došao je do statusa jednog od najvažnijh šrafova u sistemu Saše Obradovića.

Ebuka Izundu Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

U vrhu evroligaške statistike je Nigerijaca, pre svega u broju skokova, pa je upravo zbog toga privukao pažnju brojnih evropskih klubova, preneo je "Basketnews"

Ove sezone Izundu ima 7.8 poena, 4.2 skoka i prosečni indeks od 10 za 14 minuta na parketu, dok ima i 69.7 odsto za dva poena.

Izunduu sa Zvezdom ističe saradnja u leto ove godine, a na ljudima u klubu je da procene i brzo reaguju po pitanju budućnosti Nigerijca na Malom Kalemegdanu.

Ko je Ebuka Izundu?

Košarkaški razvoj započeo je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je prošao univerzitetski sistem i stekao značajno iskustvo u takmičarskoj košarci. Tokom tog perioda istakao se kao pouzdan defanzivac i igrač koji doprinosi timu energijom, borbenošću i igrom bez lopte.

Profesionalnu karijeru nastavio je u Evropi, gde je nastupao za više klubova i dodatno unapredio svoju igru. Posebno se ističe njegov napredak u taktičkom razumevanju igre, kao i sposobnost da se prilagodi različitim stilovima košarke. U kasnijoj fazi karijere igrao je i na Bliskom istoku, gde je imao zapaženu ulogu u domaćim takmičenjima.

Izundu je poznat kao timski igrač, fokusiran na odbranu, postavljanje blokova i realizaciju iz neposredne blizine koša. Njegova snaga, raspon ruku i atleticizam čine ga važnim faktorom u oba pravca igre, naročito u borbi pod obručima.

Svojim profesionalnim pristupom i radnom etikom stekao je reputaciju pouzdanog centra koji može da doprinese stabilnosti ekipe, kako u domaćim prvenstvima, tako i u međunarodnim takmičenjima.

Profesionalni klubovi za koje je igrao:
Real Betis (Španija) – sezona 2019/20

Strazbur (Francuska) – sezona 2020/21

FMP (Srbija) – period od 2021. do 2023.

Oldenburg( Nemačka) – sezona 2023/24

Galatasaraj (Turska) – sezona 2024/25

Crvena zvezda (Srbija) – od 2025...

BONUS VIDEO:

Ebuka Izundu udara igrača Bajerna glavom Izvor: Arena 1 Premium