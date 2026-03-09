Slušaj vest

Grčki trener Vasilis Spanulis neće predvoditi ekipu Monaka propustiće i utakmicu polufinala Kupa Francuske protiv Nantera.

To će biti druga utakmica koju Spanulis neće biti na klupi ekipe iz Kneževine, jer ga nije bilo ni na utakmici prvenstva Francuske protiv Šolea.

Vasilis Spanulis Foto: @starsport, Profimedia, EPA/CAROLINE BREHMAN

Monako prolazi kroz veliku krizu i Grk je posle poraza od Fenerbahčea ponudio ostavku.

U njegovom izostanku Sergej Gladir će predvoditi ekipu, kao što je bio slučaj i na utakmici prvenstva Francuske.

